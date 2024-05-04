張韶涵腸胃炎登台 竟被惡意造謠「邊拉邊唱」

張韶涵被惡意造謠演唱中拉肚子。（取材自小紅書）

台灣藝人張韶涵近日在大陸昆山出席商演，她忍著急性腸胃炎演出，演唱未失水準，竟有大陸網友在網路上瞎傳她開唱時「飄屎味」，指她演出期間拉在褲子上，還貼出她的背影指臀部有黃色髒污。此言一出，不僅粉絲氣炸，她也派出律師發出聲明回擊。

網友稱張韶涵演出期間，「一上台一股臭味飄過來，我離得太近了」、「在台上都拉肚子了，觀眾都臭死了還在堅持唱」。眼見事件愈傳愈誇張，張韶涵透過所屬工作室轉發律師聲明，感嘆表示：「很遺憾在假期引起不實的輿論風波，既痛心又無奈！但也很堅定在此刻發聲！希望日後不再有此類事件發生！共同維護『美好』的存在！」

對於網友惡意捏造攻擊，律師表示已造成張韶涵名譽受損，要求立即刪除相關不實言論，另外也對侵權內容保留證據，針對嚴重侵權者將提及訴訟，也呼籲大眾不造謠、不信謠，維護良好網路環境。而她的背影照片，也有粉絲上傳真實還原照，衣服相當乾淨，沒有黃色髒污，疑似遭人惡意P圖。

張韶涵腸胃炎登台竟被傳「拉褲子裡異味飄到觀眾席」。（取材自微博）

張韶涵工作室透過微博 轉發律師聲明，感嘆「很遺憾在假期引起不實的輿論風波，既痛心又無奈！但也很堅定在此刻發聲！希望日後不再有此類事件發生！共同維護『美好』的存在！」