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62歲劉德華秀出野獸級腹肌 粉絲喊：太狠了

娛樂新聞組／即時報導
劉德華秀出「西裝噴開」猛獸級腹肌。(取材自Instagram)
劉德華秀出「西裝噴開」猛獸級腹肌。(取材自Instagram)

62歲香港男星劉德華出道超過43年，外貌依舊凍齡、帥氣。近日宣告即將重啟巡迴演唱會活動的他，在個人IG曬出一張「西裝噴開」猛獸級腹肌，讓超過2萬名粉絲驚呼：「真的超自律……」。

劉德華日前才因為被粉絲捕捉拍攝新作品《無名之輩2》，戴上老花眼鏡、染了一頭斑白頭髮，還刻意裝出小凸肚的模樣。其實劉德華一輩子沒有過小肚子，他不只身材維持得好，黑髮依然茂密，完全不輸現在的新生代男星，稱他為「不老男神」當之無愧。

劉德華近日在IG曬出演唱會熱舞帥照更讓粉絲看傻了。粉絲瘋狂尖叫：「這個年紀、這個身材真的超自律才行呢」、「這年紀有這樣的保持，很自律才能做到呢」、「帥爆」、「哥的身材真的很好！」、「這年紀搭配上這身材真是太不科學了」、「太狠了，這60歲身材」。

劉德華如何保持好身材，曾在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食，雖然劉德華的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。

他自律的吃法讓不少人驚呼「難怪不會老」。其實劉德華自2013年開始，因為妻子和女兒都是素食主義者，跟著改變飲食習慣，「基本上是一連吃三頓穀類食品、原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃。他對飲食相當堅持，30年來也沒喝過任何冷飲，他認為，「熱飲有助血液循環，不容易老」，而且他堅持晚上7點後不進食、每餐7分飽，且每天進行有氧運動。

香港

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