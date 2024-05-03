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趙露思演仙俠劇 搭擋王安宇笑稱「很圓」

記者楊起鳳／即時報導
趙露思古裝扮相甜美可愛。(愛爾達電視提供 )
趙露思古裝扮相甜美可愛。(愛爾達電視提供 )

由趙露思和王安宇領銜主演超人氣古裝仙俠陸劇「神隱」，開播後成績開紅盤，微博相關話題閱讀量狂破97億，短影音平台抖音的累積播放量順勢超過70億，點擊破百萬的影片更是多達150支。首次挑戰仙俠劇的王安宇也憑藉出色的演技漲粉70多萬，成為新晉古裝男神。

這是趙露思和王安宇第一次搭擋演出，但兩人在拍攝現場展現絕佳默契和超強CP感，CP名稱「音元天定」，劇中有一段「阿音魂飛湮滅」的關鍵戲，從公開的花絮影片可以看到王安宇在拍完特寫鏡頭後，因為太入戲哭倒在地久久無法自拔，此時趙露思馬上拿著自己最喜歡的小餅乾飛奔去安慰王安宇，網友看完也留下「像極了我那不會安慰人的朋友，阿音太可愛了！」、「拿小餅乾安慰人真的好甜啊，誰懂！」等留言。

兩人的曖昧氛圍也充分展現在訪問中，當被問到用一個形容詞去介紹對方時，只見趙露思不假思索地連續說出「文藝、帥氣、溫暖」，坐在一旁的王安宇先是開玩笑說：「很圓的氣場。」此言一出也讓上秒才大誇對方的趙露思作勢要「憤然離座」，王安宇才又補了一句說：「開玩笑的啦，（趙露思）是美麗、可愛。」兩人一搭一唱的互動也讓整部戲的討論度直線飆升。

而李昀鋭在「星漢燦爛」中飾演人稱玉面狐狸的「袁善見」，當時一句「一子慢，滿盤皆落索」寫下暗戀女主角「程少商」卻總是慢一步的惆悵結局，這一次在「神隱」中跟趙露思二搭，沒想到真的飾演狐族「鴻奕」，但仍然對女主角愛而不得，讓網友嘆：「袁善見怎麼每次都慢了一步。」，李昀鋭不禁說：「如果跟露思三搭，可不可以換一下主動權。」而開播前男二李昀鋭的討論聲量，似乎更超過男主角王安宇！「神隱」5月7日起，週一至週五晚間7點，愛爾達綜合台全台首播。

趙露思(右)和王安宇第一次搭擋演出。(愛爾達電視提供 )
趙露思(右)和王安宇第一次搭擋演出。(愛爾達電視提供 )

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