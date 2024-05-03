趙露思演仙俠劇 搭擋王安宇笑稱「很圓」

趙露思古裝扮相甜美可愛。(愛爾達電視提供 )

由趙露思和王安宇領銜主演超人氣古裝仙俠陸劇「神隱」，開播後成績開紅盤，微博 相關話題閱讀量狂破97億，短影音平台抖音 的累積播放量順勢超過70億，點擊破百萬的影片更是多達150支。首次挑戰仙俠劇的王安宇也憑藉出色的演技漲粉70多萬，成為新晉古裝男神。

這是趙露思和王安宇第一次搭擋演出，但兩人在拍攝現場展現絕佳默契和超強CP感，CP名稱「音元天定」，劇中有一段「阿音魂飛湮滅」的關鍵戲，從公開的花絮影片可以看到王安宇在拍完特寫鏡頭後，因為太入戲哭倒在地久久無法自拔，此時趙露思馬上拿著自己最喜歡的小餅乾飛奔去安慰王安宇，網友看完也留下「像極了我那不會安慰人的朋友，阿音太可愛了！」、「拿小餅乾安慰人真的好甜啊，誰懂！」等留言。

兩人的曖昧氛圍也充分展現在訪問中，當被問到用一個形容詞去介紹對方時，只見趙露思不假思索地連續說出「文藝、帥氣、溫暖」，坐在一旁的王安宇先是開玩笑說：「很圓的氣場。」此言一出也讓上秒才大誇對方的趙露思作勢要「憤然離座」，王安宇才又補了一句說：「開玩笑的啦，（趙露思）是美麗、可愛。」兩人一搭一唱的互動也讓整部戲的討論度直線飆升。