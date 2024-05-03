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周星馳御用丑角 86歲余慕蓮肺纖維化難根治

記者黃保慧／綜合報導
86歲香港女星余慕蓮近來傳出身體狀況不佳。(取材自臉書)
86歲香港女星余慕蓮近來傳出身體狀況不佳。(取材自臉書)

香港女星余慕蓮是周星馳作品御用演員之一，以扮演丑角聞名，近來身體狀況不佳，一度入住加護病房依賴呼吸器維生。她日前出席活動談及近況，被醫生告知「沒辦法好了」，並透露目前醫藥費很驚人。

據港媒報導，余慕蓮四年前因為肺纖維化緊急送醫，歷經長達半年療程才順利出院。她透露症狀發作時，不僅會狂咳到喘不過氣，連說話的力氣都沒有，醫生還告知此病無法根治，讓她早有心理準備面對生死。她先前不僅把出書收益全數捐給兒童癌病基金會，還交代好死後房子要捐給慈善機構，甚至連身後事都已經計畫好。

現年86歲的余慕蓮出席「霸王別姬」4K修復版首映，打扮輕鬆拄著拐杖到場。她坦言體力早就大不如前，因肺纖維化不能根治，每半年打一次標靶藥控制病情，就得花3萬多港幣（約3843美元），一年花費7萬港幣（約8967美元）以上，好在有積蓄以及請傷殘補貼。

她表示，現在會早起運動，也會騎腳踏車。出席活動當天早上6時多就去公園走路，她說：「醫生要我多走，因為多走路腳才會有力。如果不運動、腳沒有力，肌肉收縮就會很容易跌倒。」飲食上也會注意，「不能吃冰、不能吃辣，硬的東西就要切碎」。

余慕蓮早年在經典港劇「楚留香」、「神鵰俠侶」、「射雕英雄傳」、「天龍八部」等劇都有演出，但因外型不夠貌美，多為配角，卻也都是不可或缺角色。

余慕蓮是周星馳作品御用演員之一。（取材自豆瓣電影）
余慕蓮是周星馳作品御用演員之一。（取材自豆瓣電影）

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