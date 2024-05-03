郭晉安離婚 9000萬港元房產 歐倩怡「全沒份」

郭晉安(右)與歐倩怡結婚18年，無預警宣布離婚。（取材自Instagram）

59歲的香港 視帝郭晉安，無預警證實與小15歲女星歐倩怡已離婚，並表示兩年前就已分開生活，坦言「為家庭努力過」。而郭晉安名下持有的9000萬港幣（約1150萬美元）房產，歐倩怡過去因嫌麻煩，沒有一起登記，離婚後「全沒份」。

郭晉安憑以「戇夫成龍」、「阿旺」一角為人所熟悉。他曾憑電視劇「戇夫成龍」、「阿旺新傳」及「忠奸人」三度獲封為香港視帝。他擁有在西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、旺角中僑商業大廈、太古城及荃運中心等的房產，歐倩怡因很怕麻煩，拒絕登記她的名字。而郭晉安的想法是，往生前應要把賺的錢全部貢獻出來，獲得歐倩怡支持。

2006年郭晉安與歐倩怡結婚，於迪士尼 設宴，場面盛大，讓人留下深刻印象。但因年紀相差15歲一度引起討論，甚至部分網友不看好。但兩人婚後相當恩愛，先後生下一對子女，一直是香港演藝圈模範夫妻檔。

歐倩怡自結婚產子之後，已淡出娛樂圈，近年也沒有再拍攝任何電視節目、電影或廣告，只在2015年曾客串「五個小孩的校長」。郭晉安也減少戲劇作品，把重心投入家庭，歐倩怡曾大讚郭晉安是一個12分的好爸爸。近年歐倩怡頻頻於社交平台分享生活照，大部分都是單人照，似乎透露恢復單身端倪。二人自2021年後已甚少合體。

郭晉安與歐倩怡日前突然在Instagram發聲，表示早在兩年前他們已經分開生活。郭晉安曾透露，有了小孩後與妻子話題都圍繞著小朋友，「失去過往的激情與親密」，還一度冷戰半年，在溝通且彼此都不願放棄多年感情。