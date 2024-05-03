我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

郭晉安離婚 9000萬港元房產 歐倩怡「全沒份」

娛樂新聞組／綜合報導
郭晉安(右)與歐倩怡結婚18年，無預警宣布離婚。（取材自Instagram）
郭晉安(右)與歐倩怡結婚18年，無預警宣布離婚。（取材自Instagram）

59歲的香港視帝郭晉安，無預警證實與小15歲女星歐倩怡已離婚，並表示兩年前就已分開生活，坦言「為家庭努力過」。而郭晉安名下持有的9000萬港幣（約1150萬美元）房產，歐倩怡過去因嫌麻煩，沒有一起登記，離婚後「全沒份」。

郭晉安憑以「戇夫成龍」、「阿旺」一角為人所熟悉。他曾憑電視劇「戇夫成龍」、「阿旺新傳」及「忠奸人」三度獲封為香港視帝。他擁有在西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、旺角中僑商業大廈、太古城及荃運中心等的房產，歐倩怡因很怕麻煩，拒絕登記她的名字。而郭晉安的想法是，往生前應要把賺的錢全部貢獻出來，獲得歐倩怡支持。

2006年郭晉安與歐倩怡結婚，於迪士尼設宴，場面盛大，讓人留下深刻印象。但因年紀相差15歲一度引起討論，甚至部分網友不看好。但兩人婚後相當恩愛，先後生下一對子女，一直是香港演藝圈模範夫妻檔。

歐倩怡自結婚產子之後，已淡出娛樂圈，近年也沒有再拍攝任何電視節目、電影或廣告，只在2015年曾客串「五個小孩的校長」。郭晉安也減少戲劇作品，把重心投入家庭，歐倩怡曾大讚郭晉安是一個12分的好爸爸。近年歐倩怡頻頻於社交平台分享生活照，大部分都是單人照，似乎透露恢復單身端倪。二人自2021年後已甚少合體。

郭晉安與歐倩怡日前突然在Instagram發聲，表示早在兩年前他們已經分開生活。郭晉安曾透露，有了小孩後與妻子話題都圍繞著小朋友，「失去過往的激情與親密」，還一度冷戰半年，在溝通且彼此都不願放棄多年感情。

如今兩人結束婚姻，粉絲大呼可惜，「分開也是為了幸福，你們都加油」、「一切都是最好的安排」、「沒有愛了婚姻真的很難維持下去」。

郭晉安(左)與歐倩怡結婚，於迪士尼設宴，場面盛大。(取材自微博)
郭晉安(左)與歐倩怡結婚，於迪士尼設宴，場面盛大。(取材自微博)

香港 迪士尼

上一則

李艷秋開刀處理骨刺 靠助行器自嘲「半個機器人」

延伸閱讀

香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分手收場

香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分手收場
港人北上成風 近7成生意較疫前下跌

港人北上成風 近7成生意較疫前下跌
柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化　

柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化　
港人北上成風尚 香港近7成中小企生意不如疫前

港人北上成風尚 香港近7成中小企生意不如疫前

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難