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陸新生代女星遭前員工背刺 甜點店遭冒用騙錢

娛樂新聞組╱即時報導
趙露思被前員工背刺，所經營甜點店出現仿冒品牌。(取材自微博)
趙露思被前員工背刺，所經營甜點店出現仿冒品牌。(取材自微博)

大陸新生代女星趙露思，演藝工作愈做愈火，甜品店副業也經營得有聲有色，吸引大票粉絲朝聖打卡。最近她被前員工背刺，網路上出現趙露思甜點店的仿冒品牌，有消費者受騙，店方迅速澄清，趙露思本人也在留言區道歉，讓粉絲超心疼。

趙露思近年以多部夯劇「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」爆紅，她也當老闆，開了一間甜點小店「RoooSytime」，因為趙露思的藝人光環，開幕不久便吸引許多人前往朝聖；但近期小紅書上出現一間神似「RoooSytime」的甜點店，LOGO極為相似外，粉絲數量甚至比較高，不少人誤以為那才是趙露思開的店。

趙露思的甜品店官方帳號「RoooSytime」1日發出聲明，指出小紅書店舖「RosyChat」並不是趙露思本人所經營的店，在成都也沒有設置分店。沒想到趙露思本人也在底下說「對不起」，讓粉絲心疼，安慰她，「妳別對不起，不關妳的事」、「好心疼，不是妳的錯啊」、「不關妳事，妳不用道歉的」。

據悉，有知情人士在聲名下透露，冒用「RoooSytime」的甜點店是前店員經營，對方離職後不歸還官方社群帳號，更偷偷去註冊「RosyWylie」和「RosyChat」的商標

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