陸歌手舔男舞者汗水喊「好酸」 網暴動：真噁心

薛之謙在演唱會上舔男舞者的汗，嚇壞全網。(視頻截圖)

唱紅「你還要我怎樣」、「演員」等多首金曲的大陸創作歌手薛之謙正在舉辦巡迴演唱會，近日鎮江開唱，在說話環節他突然摸了滿頭大汗的男舞者，下一秒舔了他的汗說「好酸喔」，嚇得男舞者變臉；舔汗畫面在網上瘋傳，掀起網友熱議，不少網友嫌「噁心」。

薛之謙在演唱會上舔男舞者的汗，嚇壞全網。(視頻截圖)

薛之謙是出了名的寵粉，到各地開唱也會配合當地風土名情，加入各種特別環節。但他在鎮江演唱會上，在聊天時間時，走到一位跳到滿頭大汗的男舞者身邊，伸出手摸摸他溫柔表示，「哇！好辛苦喔！」；但下一秒薛之謙卻將手指放到嘴邊，用舌頭嚐了一下，竟脫口「哇！你的汗好酸喔！」突如其來的舉動讓男舞者嚇得瞪大眼睛，甚至還擺出作嘔的表情。

薛之謙在演唱會上舔男舞者的汗，嚇壞全網。(視頻截圖)

薛之謙瘋狂舉動，讓台下粉絲大喊，「你才酸！真噁心！」，但薛之謙卻神情自若，還問說「誰？我吃醋不行嗎？」薛之謙詭異行為在網上掀起熱烈討論，「太誇張了吧，這行為正常？」、「做做樣子就好，他真的舔…」、「滿噁的」、「我吐了」。

影片流出後，有不少網友認為薛之謙的舉動太誇張、有點噁心，但也有粉絲跳出來幫忙解釋說，因為鎮江的特產是醋，薛之謙為了配合當地的風土人情，才會融入有關醋的玩笑，而他也有將歌詞改成醋相關的內容，是刻意安排的橋段。

薛之謙去年五月在江蘇連雲港體育中心開演唱會，當他唱走音、唱錯詞，或是說錯話，台下歌迷就會高喊「退票」，整場演唱會歌迷喊了高達10多次的退票，不過本人卻一點也沒有生氣，反而很開心。