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72歲洪金寶肉搏古天樂喊痛 許願想拍愛情床上戲

記者黃保慧／綜合報導
古天樂（後）與洪金寶在「九龍城寨之圍城」中的對決都來真的。（圖／華映娛樂提供）
古天樂（後）與洪金寶在「九龍城寨之圍城」中的對決都來真的。（圖／華映娛樂提供）

香港動作鉅獻「九龍城寨之圍城」由古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等實力派巨星共同演出，每位皆獻出精采打戲，令影迷引頸期盼。其中，72歲大哥大洪金寶更是寶刀未老，一場與古天樂的肉搏戲，招招真功夫；一喊卡，古天樂趕緊詢問「有沒有事」？洪金寶則冷面笑匠回應：「沒事，痛而已。」讓人看得屏息以待。

電影一大看點是劇力萬鈞且高潮連連的武打動作，由「神劍闖江湖」知名動作指導谷垣健治精采呈現。洪金寶的硬底子功夫叱吒藝壇一甲子，此次飾演反派大老闆，但依然親自上陣打鬥，包括耍弄齊眉長棍，如同演繹少林棍法；近身拳腳同樣招招有風，都教人看得目不轉睛。向來敬業的古天樂跟他對決也是卯足全勁，包括重擊他整條手臂，又緊勒他的脖子；現場一喊卡，古天樂立刻禮貌關心有無出事？洪金寶當然毫髮無傷。

再次見到香港大型動作電影出現，洪金寶難掩興奮說︰「多拍幾部，多拍幾部，一部不夠。」他希望「九龍城寨」可以在票房及口碑上成功，既能重振香港動作電影的氣勢，也將因而有更多機會培養新的動作演員。

此次合作的後輩及年輕新秀之中，洪金寶特別提及古天樂，因為古天樂的首部動作電影「殺破狼．貪狼」就是由洪金寶擔任動作導演，「從他第一部到現在，拍『貪狼』時我是很擔心，因為沒有跟他合作過，拍完之後都不用再擔心了。」不過，聊到還想不想再演出動作戲？大哥大不改搞笑風格，說很多人都找他拍動作片，「我就想拍愛情床上戲，但沒有老闆肯請我拍。」

72歲大哥大洪金寶許願想拍愛情床上戲。（圖／華映娛樂提供）
72歲大哥大洪金寶許願想拍愛情床上戲。（圖／華映娛樂提供）

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