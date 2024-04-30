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「步步驚心」皇阿瑪曾傳中風 現身音樂劇致詞口齒不清

娛樂新聞組╱即時報導
劉松仁(左)、劉詩詩在「步步驚心」劇照。（取材自百度）
劉松仁(左)、劉詩詩在「步步驚心」劇照。（取材自百度）

在古裝劇「步步驚心」飾演康熙皇帝的74歲港星劉松仁，2020年曾被拍到拄著拐杖走路，且口齒不清、小拇指亦無法正常彎曲，疑似中風。近日他擔任藝術總監的音樂劇「利瑪竇」三度重演，連日吸引鍾楚紅、姜大衛與太太李琳琳、羅蘭、薛家燕前去捧場。結束後劉松仁致詞，上台時也沒有拄拐杖，導演黃俊達在旁攙扶著他，致詞時一度口齒不清。

劉松仁上台時有人攙扶(打圈處)。(視頻截圖)
劉松仁上台時有人攙扶(打圈處)。(視頻截圖)

音樂劇「利瑪竇」由劉松仁擔任藝術總監，近日三度重演，結束時劉松仁上台致詞，只見他身影消瘦，上台時也沒有拄拐杖，導演黃俊達攙扶著他。劉松仁剛上台時，聲音有些沙啞，一度口齒不清，他感謝觀眾與神父時激動哽咽，並鞠躬表達謝意。

劉松仁早年傳中風，已一段長時間未有公開露面，他曾出席朋友聚會，照片中見他精神不錯。他執導及創作、與杜琪峯共同策畫的音樂劇「利瑪竇」，繼2019年首度公演後，因疫情延至今年4月再度原班人馬演出。 

劉松仁（中）任藝術總監的音樂劇「利瑪竇」，吸引圈中人鍾楚紅（左）等捧場。(取材自...
劉松仁（中）任藝術總監的音樂劇「利瑪竇」，吸引圈中人鍾楚紅（左）等捧場。(取材自微博)

港媒報導，劉松仁當導演後表示已沒演戲欲望，並「收山」不再拍劇拍戲。談到近年傳他中風及身體狀況欠佳，劉松仁坦然面對生老病死，指無論任何階段都要活得精采，「病要精采，死要瀟灑」。

中風 疫情

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