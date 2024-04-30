李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

65歲向華強太太陳嵐（向太）日前發文透露自己日前於家中浴室滑倒，檢查後發現大腿骨斷裂，需做微創手術，目前釘上鈦金屬管和四根髓釘；近日她曬出影片分享巨星李連杰 帶著大女兒Jane探望她，可見兩人之間多年深厚情誼，李連杰還脫口笑說：「反正我有（她的）秘密在手裡」。

向太最近曬出影片，透露有幾個人知道她在浴室跌倒後都貼心關懷她，甚至連公司的人都為了體恤她將整批人帶到向太家裡開會，就是避免她過度勞動，說到一半李連杰逗趣從鏡頭旁邊走入，雙手交叉放在腰後，默默說：「我肯定知道啊」，逗笑了陳嵐。

向太這次插曲牽動不少圈內好友的心，61歲的李連杰就帶著他24歲的女兒Jane Li趕到向太的豪宅探望；看到老朋友來訪，向太喜出望外，她對著鏡頭直言，李連杰父女倆能大老遠過來看她，這份心意實屬難得，這麼多年的交情果然沒有白費。

影片中可見向太現在行走需要靠助行器，一開始更親自出門迎接李連杰父女，並帶他們逛自己的豪宅，還說：「感謝你們，我很幸福」。

李連杰後來比喻說：「家裡的事情就得多關注，反正我有秘密在手裡」，暗示兩人交情好到都知道彼此的底，而向太欣慰地抱抱李連杰大女兒，表示他們父女倆知道她受傷後還要工作，就專程跑來關心她，李連杰此時就爆料：「對啊，本來準備了一束鮮花，結果她（向太）說她要工作」。