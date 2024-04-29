劉嘉玲直奔南法探班梁朝偉 1舉動太甜蜜

劉嘉玲摸了摸梁朝偉的頭頂。（摘自小紅書）

劉嘉玲、梁朝偉 愛情長跑30年，劉嘉玲甚至為他打理生活起居，擔任他的經紀人，兩人互動自然、溫暖，梁朝偉近期在歐洲拍攝新電影「Silent Friend 」，劉嘉玲也特地飛到當地陪老公，時而偷閒約會，自從被發現約會吃冰棒，又有網友在法國南部巧遇梁朝偉及劉嘉玲，互動很甜蜜。

該名網友寫下，「小鎮裡偶遇梁朝偉和劉嘉玲，從來沒有想過，竟然有天在小鎮的茱莉花店前，遇見了嘉玲姐和梁朝偉，真的像夢一樣。嘉玲姐本人真的好美、好瘦、好有氣質，生活在南法，處處都是驚喜，今天的驚喜是同時偶遇了兩位大明星。」此外，該名網友觀察互動，看到劉嘉玲四處拍照，梁朝偉只是跟在老婆身邊，不過劉嘉玲穿著高跟鞋，下樓梯時還會扶著老公，並不時摸梁朝偉的頭頂，羨煞旁人。