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港男星十多年每天只吃一餐 網：失去多少快樂

娛樂新聞組╱即時報導
香港明星古天樂每天吃一頓飯保持身材。(取材自微博)
香港明星古天樂每天吃一頓飯保持身材。(取材自微博)

54歲的香港明星古天樂近日出席活動，分享了保持身材祕訣。他表示，除了多運動、多喝水之外，自己每天吃一頓飯，不吃米飯，已堅持十多年，這則分享，還上了微博熱搜。

古天樂表示，即使拍打戲這種體力消耗大的戲份，也會只喝水充飢。看到別人吃飯時受不了誘惑，就會趕緊走開。對此不少網友說：「好厲害，好自律啊，難怪一直很帥」、「我也想，但我堅持不住」，但也有網友說，「一天只吃一頓飯，那賺錢的意義是什麼」、「不敢想，那我該失去多少快樂」。

古天樂從小熱愛運動，他曾回憶當年沒錢買啞鈴，就舉書包40下代替器材，現在一周健身3次，「每年生日願望都是希望身體健康，所以就更加要做運動。飲食也很重要，我從小到大都不吃煎炸及太甜太鹹的食物。」

台灣營養師高敏敏分享，古天樂是用「23：1斷食法」幫助維持身形。什麼是23：1斷食法？高敏敏表示，簡單說就是一天只吃一餐，每天僅有1小時時間用餐，其他23小時則需空腹，當肚子餓時只能喝不含熱量的飲料，像是水或是無糖茶飲。據了解，古天樂一日一餐斷食法約在傍晚6點左右進食，若遇到初一、十五的時候會茹素。

高敏敏也提醒，雖然斷食法能有效維持身材，但這種斷食法不適合長期執行，也並非每個人的身體狀況負擔。

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