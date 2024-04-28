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汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

娛樂新聞組╱即時報導
汪小菲賣與大S住過的豪宅。(本報資料照片)
汪小菲賣與大S住過的豪宅。(本報資料照片)

汪小菲大S徐熙媛）2021年離婚，兩人還對簿公堂，最近有網紅發現，汪小菲如今已將與大S的那棟北京豪宅刊登賣房網出售、開價6600萬人民幣(約新台幣3億元)，且兩人穿什麼衣服、喝什麼酒等，家中細節透過網站鏡頭一覽無遺。

用 大S的衣帽間。(取材自臉書)
用 大S的衣帽間。(取材自臉書)

網紅「德州媽媽」在臉書上「開箱」汪小菲與大S的北京豪宅，指汪小菲幾周前將212坪房子拿出來賣、開價6600萬人民幣，裡面的一切完全「原汁原味」，都是汪小菲和大S的用品，其中大S的衣帽間還放著一堆高跟鞋和衣服，兩人床邊雜物幾乎都沒收拾，浴室檯面、角落的雜物、各處的瓶瓶罐罐，豪宅中則有不少有特色的椅子。

用 兩人床邊雜物幾乎都沒收拾。(取材自臉書)
用 兩人床邊雜物幾乎都沒收拾。(取材自臉書)

文章曝光後，不少人朝聖，紛紛喊：「再一次深刻的體會錢買不到品味」、「完全展現暴發戶土豪風格」、「太有趣了！汪好懶散難怪有那件T-shirt」、「難怪T恤那麼皺」、「那個主臥室的床感覺有菸味」、「整個就一股老子有錢的感覺」、、「難怪大S不愛住那」、「賣房子亂成這樣真是看了要崩潰了」。

汪小菲賣與大S住過的豪宅。(取材自臉書)
汪小菲賣與大S住過的豪宅。(取材自臉書)

日前大S保母「楊阿姨」跟著大S一家人從大陸到台灣，汪小菲也跟她開直播，「楊阿姨」曾上線跳起廣場舞，結果意外曝光大S豪宅的豪華內裝，掀起不少討論。

而汪小菲的母親張蘭，在兒子與女星大S離婚後，頻頻直播發表言論、爆料，趁機帶貨自家食品品牌的商品。不過有媒體報導張蘭在海外欠下大筆債務，名下的豪宅被執行，設立的家庭信託被「擊穿」。

大S 汪小菲 徐熙媛

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