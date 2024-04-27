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44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神

娛樂新聞組╱綜合報導
張柏芝14歲舊照曝光。（取材自微博）
張柏芝14歲舊照曝光。（取材自微博）

港星張柏芝擁有精緻立體的五官輪廓，是不少人心中的女神，目前44歲的她，即使已是三個孩子的媽，身材顏值仍是頂級女星。近期網上瘋傳她14歲時的舊照，美麗的五官，不少人大讚：「這才是真正的女神！」

微博「香港電影吧」近期曝光張柏芝14歲舊照，可見張柏芝穿著藍色背心和長褲，一雙清澈靈動大眼，十分清秀且稚嫩，讓許多網友一看紛紛驚呼：「這才是真正的女神」、「年紀小小就有仙女般的靈氣」、「真的太離譜！自然美足以打敗任何整容女星」。

張柏芝中英混血兒，幼年時頭髮是金色，她在18歲出道，清新脫俗的美貌讓她備受關注，之後演出周星馳的「喜劇之王」走紅，1999年更推出首張個人單曲「任何天氣」。

張柏芝14歲舊照曝光。（取材自微博）
張柏芝14歲舊照曝光。（取材自微博）

張柏芝在遇到謝霆鋒之前，跟陳曉東、陳冠希有過一段感情。她和謝霆鋒在2002年拍攝電影「老夫子」時相識，隨後兩人的戀情逐漸浮出水面，但謝霆鋒和王菲分分合合。儘管面臨眾多質疑和壓力，張柏芝和他依然義無反顧地走到了一起。2008年陳冠希「艷照門」引發香港娛樂圈風暴，張柏芝也被牽扯其中。有次張柏芝在飛機上偶遇陳冠希，並主動上去跟陳冠希合照，沒想到幾個月之後，謝霆鋒和張柏芝正式離婚。

在一次訪談，張柏芝透露這輩子最恨的男人，並不是陳冠希，而是前夫謝霆鋒。她指在婚姻中流產四次，都沒有得到謝霆鋒的關心和陪伴，心裡的恨便油然而生。

44歲的張柏芝，即使已是三個孩子的媽，身材顏值仍是頂級女星。(取材自微博)
44歲的張柏芝，即使已是三個孩子的媽，身材顏值仍是頂級女星。(取材自微博)

張柏芝 謝霆鋒 香港

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