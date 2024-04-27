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張頌文暴紅後首檔綜藝 邀老戲骨游本昌來做客

娛樂新聞組／綜合報導
「小熊花園」是一檔圍繞張頌文展開的真人秀綜藝。(取材自微博)
「小熊花園」是一檔圍繞張頌文展開的真人秀綜藝。(取材自微博)

因為演活「狂飆」黑老大「高啟強」一角紅透半邊天的大陸男星張頌文，多年來深耕戲劇，幾乎不曾在綜藝節目中露臉。近日，他罕見加盟真人秀綜藝「小熊花園」，以常駐嘉賓身分，邀請圈內好友游本昌、吳彥姝、姚晨、韓庚，以及「狂飆」劇組等做客。據悉，這也是張頌文暴紅參加後的第一個綜藝。

張頌文的粉絲都知道，「小熊」是他的綽號，從「小熊花園」名稱可見，這是一檔圍繞張頌文而展開的真人秀綜藝。而張頌文曾說過，「我想有個自己的花園，花園名字就叫『小熊花園』」。

讓不少「狂飆」迷驚喜的是，「小熊花園」還前往「狂飆」取景地江門進行錄製，據了解，「唐小龍」、「高啟蘭」、「老默」等「狂飆家族」將齊聚一堂，引發眾人回憶殺。

還有眼尖網友發現，「繁花」中的「爺叔」游本昌也在嘉賓名單中，讓人十分驚喜。

「小熊花園」中，張頌文既要打理花園，也要趕集買菜，還要體驗田間地頭的勞作，回歸自然田園的慢活。同時，張頌文的圈內好友們也會一一到訪，聚在一起吃飯聊天。有網友稱，「小熊花園」可說是「「嚮往的生活」翻版。

對於演員是否該跨足綜藝，網友意見分歧，有人認為演員不該被綜藝的商業化氣息汙染；也有人說，綜藝可以展現最真實的自己，有助拉近和觀眾的距離。對此，張頌文提出兩個建議，一是「選擇合適的綜藝」，二是「適度參加綜藝」。而他在微博發文，「生活可能是充滿泥濘和平淡的，所以我想創造一些閱歷，多些快樂」，這也是他參加綜藝的原因。

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