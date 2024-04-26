前未婚夫才爆祕戀baby 范冰冰秀出疑似他送的心形石

李晨2017年向范冰冰求婚成功，但因陰陽合同問題，兩人分手。(取材自微博)

近日范冰冰 前未婚夫李晨傳出和昔日夥伴Angelababy （楊穎）祕戀中，消息傳得沸沸揚揚時，此敏或范冰冰25日晚在微博曬出疑似之前李晨送的紫色心形石頭，網友懷疑她是不是與李晨復合。

范冰冰在微博秀出紫色心形石。(取材自微博)

范冰冰曬出看似房間一角照片，放有她的照片，還有一顆用腳架托著的紫色心形石頭，似乎十分珍惜。由於她的前未婚夫李晨傳出與歷任女友交往都靠送心形石頭表真心。范冰冰突然曬出心形石頭，網友好奇是不是李晨當初送她的心形石，也懷疑是不是與李晨復合了。

冰晨曾有過一段四年戀情，李晨2017年向范冰冰求婚成功，豈料范冰冰隔年捲「陰陽合同」事件攪局，雖雙方一度攜手度過難關，卻仍在2019年年6月宣告分手。當時外界都認為李晨急著切割，但范冰冰曾在雜誌專訪透露自己與李晨的感情，她表示在爆出「陰陽合同」期間，她唯一能做的就是讓李晨和家人遠離自己，不因個人的醜聞影響大家，儘管她做了這個決定，仍認為：「直到今天，我們還是很好的朋友，也希望他未來一切都好。」

李晨2017年向范冰冰求婚成功，但因陰陽合同問題，兩人分手。(取材自微博)

但尷尬的是，李晨日前才與Angelabay爆緋聞 ，指2人在人氣綜藝「奔跑吧」合作10年，由友情變愛意，雖然有網友指新一季「奔跑吧」收視低迷，才消費Angelababy，但兩人末出聲闢謠，在這敏感時刻，范冰冰突然曬出心形石，三角關係讓人霧裡看花。