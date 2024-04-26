方力申新片扮女搞笑 首日票房僅10美元

方力申主演的「億計劃」，首日票房竟只得74元人民幣。（取材自微博）

港星方力申近年在內地拍了不少電影，主演新片「億計劃」近日上映，首日票房竟只得74元人民幣（約10.2美元），估計最終埋單只收人民幣1000元（約138美元），可謂慘絕人寰。戲中方力申演出賣力，上山下海扮女人搞笑，但一個致命原因令票房不佳。

香港 01報導，「億計劃」講述創業失敗的齊飛（方力申飾）欠下巨額債務，得知一名叫理查的投資人可能是力挽狂瀾的希望，齊飛抓住一線生機前往P國M市唐人街，尋找理查。齊飛初到唐人街便被騙子組合安夏與小鬍子騙上賊船，殊不知齊飛身無分文，也只是在利用對方幫助自己。

同名為理查的黑幫團夥帶著價值數百萬的非法鑽石，也來到唐人街，正謀畫和當地黑社會老大鬼爺進行交易。國際刑警高智勇、大春來到唐人街，目標是破獲一起鑽石盜竊案。騙子組合、兩大黑幫、國際刑警，多方勢力因為齊飛的到來錯亂地擰到一起，齊飛發現自己莫名其妙成了員警通緝的犯人、黑幫追殺的物件，事情朝著不可控制的地步走去…「億計劃」一早有盜版 片源流出，難怪票房不佳。

據內地媒體報導，「億計劃」早在2019年殺青，原計畫在當年暑期檔期上映，原片名叫「菲比尋常」，但最後雪藏足足5年才換名上映，換句話說其實是倉底貨。而更吊詭的是，在「億計劃」上映前，網絡上已有盜版片源，難怪無觀眾願意付錢入場。

方力申出道20多年，他曾是香港游泳代表隊隊員，投入娛樂圈後，除了影歌雙棲發展，更轉戰拍電視劇。近年，他也和很多港星一樣，赴內地發展，但始終沒有大紅大紫。方力申最讓人印象深的就是，和港星鄧麗欣的一段情，熒幕情侶組合曾是眾人公認的「金童玉女 」。