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「雲之羽」女星金靖官宣懷孕 自爆主動公開的原因…

娛樂新聞組／即時報導
金靖官宣懷孕，並稱已經和男友結婚。(取材自微博)
金靖官宣懷孕，並稱已經和男友結婚。(取材自微博)

曾演過「我在他鄉挺好的」、「雲之羽」等劇的大陸女星金靖，近日宣布懷孕喜訊，一度引發「未婚先孕」猜測，直到她接受媒體採訪的影片曝光，她說「這段婚姻也是在我的計畫之中」，透露自己已經和男友結婚。

採訪影片中，金靖表示，自己之所以會主動公開懷孕，是覺得遲早會被拍到，「因為也不可能胖成那個樣子，不如自己大方講。」她也大方分享孩子的乳名叫「金剛」，原因是「聽起來就是很強的樣子」。

金靖還笑稱，自己在錄綜藝時，曾拿懷孕這見事嚇唬身邊人，看對方露出驚訝的表情。她並透露，和導演老公舒奕橙在一起四年多了。

金靖也坦言，身邊工作人員唯一擔心的，其實就是她從未公開戀情或結婚方面的事，結果突然冒出一個孩子，可能會被外界嚼舌根。不過，金靖認為，戀愛或結婚能不說就不說，「因為有時候也會分手，結婚也會離婚，何必呢，大家又覺得侵占這個公共資源嘛。」至於孩子，她是抱持著樂意分享的態度，「因為他永遠是我的孩子，也不會有什麼變數吧。」

據悉，金靖和舒奕橙早在2021年就被拍到深夜同回小區，路上金靖還掐了一下舒奕橙的腰，互動親密，當時疑似已經同居，此消息還一度衝上熱搜。

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