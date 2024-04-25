二婚9年仍被秦昊迷倒 伊能靜：拍戲回來都帥我一臉

在伊能靜(右)眼中，老公秦昊很迷人。(取材自微博)

女星伊能靜2015年嫁給演員秦昊，23日她在微博 發長文，感性洩露起初愛上老公秦昊的原因。

伊能靜表示兩人是在秦昊35歲的時候相識，坦言「35歲的他很迷人，46歲的他則值得品味」，並稱讚對方演技愈來愈精湛。她也說：「常有人問我為什麼不愛探班、也不查勤，他們不知道在演戲時的他有多high。其他對他來說都是次要，我對他的信任，不是人品或原生家庭那麼簡單，而是因為我知道他每一次迎向一個新角色時，他都在不用力氣的全力以赴」，表示期待能看到老公更多的樣貌。

她直言秦昊拍攝「哈爾濱一九四四」的期間，從微胖的角色瘦了回來，伊能靜幽默形容：「每次回來都帥我一臉，仿佛初相識時他的35歲。」伊能靜表示，但是秦昊已不再是當初那個人，「從演各種極端角色、喜歡挑戰到上癮；到越來越趨向角色生活化，放棄表演的痕跡和設計：他不要舞臺，只要真實。」

伊能靜也說「與當明星相比，他更適於做演員身分」，大方告白相識11年，生活還是和剛認識時一樣。

秦昊在「哈爾濱一九四四」一人分飾兩角，光從他一個眼神就能看出在演誰，表演精湛，網友直言，「完全是神級演技」。