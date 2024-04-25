「最美四胞胎」16年前和蘇有朋合作 朱家姊妹現在長這樣

朱婉冰（左起）、朱婉清、朱婉潔和朱婉玉。（圖／紅飛林提供）

來自南京的四胞胎紅飛林樂團（Red on Wood）由24歲的朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成，她們出生時就受到當地關注，小時候還曾和蘇有朋 合演電影「四個丘比特」，有「四小鳳」之稱，還曾簽給謝霆鋒 。最近她們訪台宣傳，台灣地震 頻頻，不過四人一點也不害怕，還說有點像在坐遊樂設施。

四人從小就是媒體焦點，曾經擔任亞青會傳遞聖火的火炬手，不過後來淡出演藝圈，不少網友好奇她們去哪裡了，原來四人16歲就到美國讀書，一起考上美國名校伯克利音樂學院（Berklee），如今組成樂團繼續闖蕩演藝圈。

紅飛林小時候和蘇有朋（左二）拍過電影。（取材自微博）

四胞胎在演藝圈實屬少見，不過她們和曾參加「青春有你」的申家「冰清玉潔」四胞胎撞名，一度被外界搞混。目前都單身的四人，笑說過去的男朋友們都不會搞錯，朱婉玉最多人追、也最先談過戀愛。

四人在團裡各司其職，沉穩的大姐朱婉冰擔任製作人，文靜的二姐朱婉清是編曲，率性的三姐朱婉玉負責作曲，活潑機靈的小妹朱婉潔是作詞，她們成績都不錯，但承認「也有笨的」，老四成績最差 ，但她平常心，朱婉玉笑說：「她自己不在意，我們更不在意了。」