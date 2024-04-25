請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

由人氣女王楊冪 和演技派男星秦昊主演的諜報劇「哈爾濱一九四四」近日開播，有觀眾讚一人分飾兩角的秦昊「演技封神」，但也有不少網友直指最大敗筆是楊冪，還有人將楊冪和王鷗飾演的汪曼春做比較，相關話題輪番衝上熱搜。

「哈爾濱一九四四」以抗日戰爭勝利前夕的偽滿洲國為時代背景，講述了共產黨 情報人員宋卓文（秦昊飾）深入敵營，與冷血多疑的特務科科長關雪（楊冪飾）周旋，最終成功獲取信任的故事。

楊冪在劇中飾演冷血多疑的特務，美豔的民國軍官裝扮讓許多網友表示「被美貌霸凌」、「氣場強大」，有觀眾表示，這次楊冪帶來了「極大的驚喜」。但有更多網友持相反看法，認為楊冪表現不如預期，指出幾場關鍵戲，硬是被楊冪演成「偶像劇」。

有網友表示，楊冪用力過猛，「演得像『cosplay』，和諜戰劇的題材格格不入」、「眼珠亂轉，表情浮誇」、「有種想證明自己的無力感」，還有人批評她的台詞功底「糊嘴」、「不看字幕根本聽不清」、「缺乏作為女特務的殺氣。

據悉，為了「哈爾濱一九四四」，楊冪提前做了很多準備，甚至請來專業表演老師指導演技。

同樣是女特務角色，有人搬出王鷗在「偽裝者」中飾演的汪曼春和楊冪做比較，指汪曼春這個角色是女特務的「天花板」，楊冪根本比不上，「演技直接吊打楊冪」、「不如去看汪曼春」。