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劉德華宣布今年要在中國巡演 放送白馬王子照

記者林士傑／台北報導
劉德華宣布啟動全新巡演。(圖／台灣映藝提供)
劉德華宣布啟動全新巡演。(圖／台灣映藝提供)

天王劉德華（華仔）回歸歌手身分，宣布今年要在中國展開「今天…is the Day」巡演；正在進行「Soul Power II」巡演的陶喆，上周在廣東佛山連唱2場，並邀來嘉賓A-Lin驚喜助陣，歌王、歌后同框引發滿場尖叫；此外鄭中基釋出「Fragments of Wonder」巡演加場喜訊，粉絲激動喊話「準備搶了」。

華仔上套「My Love」世界巡演受疫情攪局幾乎腰斬，前年辦「把我唱給你聽」線上音樂會吸引3.5億人次朝聖，如今相隔11年在中國開唱，場次包含上海、南京等。他親自命名「今天…is the Day」，身著白色西裝拍攝主視覺，宛若白馬王子散發正能量，也希望透過巡演傳遞珍惜當下的理念。

劉德華透露一直跟團隊計畫舉行巡唱，但因為忙於其他工作及場地申請需時，直至2022年9月，嘗試以線上方式舉行「把我唱給你聽」音樂會跟大家見面。而觀看人數突破3.5億人次，足見歌迷熱情。

此外，在廣州開唱的陶喆遭遇雷雨，但觀眾熱情不減，首場安可時不慎被絆倒跌坐在地，經紀公司表示他的身體沒問題，陶喆則透過社群報平安：「開場前說要給大家展示我的功夫，沒想到意外上演了一段『鯉魚打挺』，有點不好意思。」

他第2場跟A-Lin合唱「找自己」、「摯友」2首歌曲，A-Lin拿筆討簽名，成功後笑說：「我上面還有一些字，代表接下來你會擔任A-Lin的演唱會嘉賓，這是合約，你被騙了！」陶喆大方應允，表示「只要A-Lin約我，我一定當妳的演唱會嘉賓」。

鄭中基開心宣布高雄加場。(圖／寬宏藝術提供)
鄭中基開心宣布高雄加場。(圖／寬宏藝術提供)
陶喆(右)和A-Lin演出默契十足。(圖／偉大文化提供)
陶喆(右)和A-Lin演出默契十足。(圖／偉大文化提供)
劉德華宣布啟動全新巡演。(圖／台灣映藝提供)
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