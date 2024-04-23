56歲的張敏被指傲人身材全不見 真相令人傻眼

網傳消瘦的張敏照片，被爆其實是個男人。(取材自微博)

56歲的香港 女星張敏曾在周星馳電影「賭聖」中演出女主角「綺夢」，被讚是「最美星女郎」，是90年代女神，她自2000年淡出演藝圈後，經歷從商失利破產，現在則隱居泰國 。近日有網民聲稱偶遇張敏，並曬出照片，見相中人身材明顯消瘦、雙頰凹陷的模樣讓粉絲憂心。

張敏自2000年淡出演藝圈後，鮮少出現在螢光幕前，近日有網友曬出她的近照，只見她戴著黑色貝雷帽及墨鏡，上半身穿著黑色平口小可愛，看起來相當時髦且笑容十足。但有網友發現她身形過於消瘦，臉頰也明顯凹陷，絕頂傲人身材已消失。但據香港01報導，不少網民指照片中的人並非張敏，而是一名男人。

張敏現人隱居在泰國。(取材自微博)

張敏近年不時會透過社群向粉絲更新近況，日前她在泰國隱居，距離上次戀情被曝光是2016年與導演師兄梵，即使師兄梵聲稱是張敏老公，她也始終未出面證實，感情生活依然成謎。

張敏曾與張曼玉 、劉嘉玲等人齊名，每年拍的電影不下10部之多；外界更盛傳她與「龍五」向華強的弟弟向華勝有一段情，傳起初張敏拒絕與已婚的向華勝交往，但對方表示與妻子的感情已淡，甚至許下承諾離婚後會娶她為妻，她才接受與向華勝相戀，但9年過去卻遲遲未等到對方兌現承諾，最後張敏只好心灰意冷提出分手。

1995年張敏拍完「十兄弟」後便退出影壇，到中國大陸經商，沒過幾年就傳出她生意失敗兼被騙財過千萬港幣，而張敏也於2002至2004年間短暫復出，簽下大陸的經紀公司，曾拍過幾部電視劇及電影，但收視慘淡，之後又銷聲匿跡。