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Baby和李晨「10年友情變愛情」？網質疑是為了「這節目」…

娛樂新聞組 /即時報導
李晨和Angelababy(見圖)被瘋傳「在一起了」。(取材自微博)
李晨和Angelababy(見圖)被瘋傳「在一起了」。(取材自微博)

眾所周知，大陸男星李晨與范冰冰曾是一對戀人；Angelababy則是黃曉明的前妻。這二人原本八竿子打不著，近日卻被瘋傳「在一起了」，消息震驚不少網友，不過兩人都沒有對此做出回應。

近日傳出，李晨在社交平台發文稱「10年的友情已經轉化為深厚的愛情」，網友紛紛將矛頭指向和李晨合作「奔跑吧」10年之久的Angelababy，「聽說李晨和baby在一起了」、「李晨、baby官宣」等相關話題，立即登上熱搜。

但是，有網友指出，翻遍李晨的社交平台都沒有發現有關發文，反倒是爆料影片的上方，用小字寫著「內容純屬虛構，僅供娛樂」。因此有人懷疑這起事件是炒作，用意是為了挽救新一季「奔跑吧」的低迷收視率。

據悉，「奔跑吧」最新一季邀請了劉濤、楊天真等人當嘉賓，但開播收視跌到0.3%，再創新低。

有網友分析，李晨和Baby雖然在「奔跑吧」合作多年，但從未爆出私下頻繁接觸，更別說緋聞。尤其，Baby於去年爆出瘋馬秀事件後，已退出「奔跑吧」陣容，和李晨的交集就更少了，此時傳出「在一起」的消息，實在讓人難以相信。

另有網友指出，「奔跑吧」一向有著「消費老成員」前科，不管是Baby、李晨、鄭愷、沙溢，都曾為節目貢獻過話題。

李晨(見圖)和Angelababy被瘋傳「在一起了」。(取材自微博)
李晨(見圖)和Angelababy被瘋傳「在一起了」。(取材自微博)

Angelababy 黃曉明 劉濤

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