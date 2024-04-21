美甲殘缺就是窮人? 楊冪新片宣傳 網轟一句話

楊冪新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片主打她很懂女生，評論卻大翻車。(取材自微博)

大陸女星楊冪 近年作品接連仆街，還被網友嫌演技油膩，也讓她為逆轉口碑積極轉型。今年她拍攝諜戰劇「哈爾濱一九四四」及電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」即將上檔，但宣傳片主打她很了解女生，主動在片場提建議，網友評論卻大翻車。

5月1日將上檔的「沒有一頓火鍋解決不了的事」中，楊冪改變造型，將一頭烏黑的髮絲染成鮮紅色。而為了這個紅髮造型，楊冪經歷七個小時漂髮以及半小時染髮，一度讓粉絲擔心她因頭髮受傷害而變成「禿頭冪」。

另外，「沒有一頓火鍋解決不了的事」宣傳片也引發爭議。楊冪為了凸顯角色的「窮」形象，提議加個「美甲殘缺」的細節。片中，楊冪拉著現場工作人員的手說，「窮人的美甲就長這樣，我的原型指甲可以參考她。」

這一舉動，立刻引起了廣大網友的不滿，指楊冪這樣真的有點不尊重人，讓人覺得刻薄，並指「美甲」跟「窮」這個詞兒，簡直就是風馬牛不相及。網友批評，為生計所苦的人根本連美甲都不會做，覺得片方跟楊冪根本不懂普通人的生活。

該事情發酵後，官微也緊急下架了這條宣傳片。不過事件不但沒有平息，反而越描越黑。凡看過原影片就能知道，當時楊冪只是想體現女主角長期受生活的壓迫，全程並沒有提「窮」這個字，而且還說即便這樣也要努力的活著，並非瞧不上普通人。若官微沒有刪除，明眼人一看就知道是抹黑，但如今刪了片子，很多不知情網友容易被輿論帶著走。