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影／52歲「懷玉公主」直播帶貨 網恥笑炒舊作蹭流量

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭家榆加入大陸直播帶貨，扮「懷玉公主」。（取材自微博）
鄭家榆加入大陸直播帶貨，扮「懷玉公主」。（取材自微博）

以「懷玉公主》在大陸闖出名號的台灣女星鄭家榆，最近以格格造型到大陸直播帶貨，現年52歲的她拍短片在鏡頭前卸妝露素顏，直播時也不斷露出燦爛笑容，但慘遭網民恥笑。

鄭家榆2000年代憑劇集「懷玉公主》一炮而紅，還跟劇中拍檔孫耀威假戲真做，祕密交往一年多後被男方拋棄，有傳她因情傷大受打擊，花五年才忘懷，但之後卻突然宣布息影，到2013年才復出拍戲。

鄭家榆在大陸相當有名。日前她跨海投入直播帶貨，直播中她扮裝「懷玉公主」，穿上淡紫色格格裝，更襯托雪白膚質，與主持人、網友互動不時露出笑容，網友紛紛留言「懷玉公主還是一如既往的漂亮」、「姐姐臉太緊緻了」、「眼睛笑起來像月牙」，影片點擊率過百萬。

不過也有網民恥笑年過半百的鄭家榆費盡心思翻炒舊作，還藉分享跟黃曉明合作的回憶來吸流量，只為賣出價值19元人民幣（約2.6美元）的防曬帽。

鄭家榆的婚姻狀況至今仍是個謎，去年愚人節她曾分享身穿婚紗的照片，還表明「我要結婚啦！」以為她終於找到好歸宿，但不少人認為她為應節在開玩笑。鄭家榆曾出書大講昔日戀情，以不具名形式談及跟孫耀威的關係，透露自己因情傷大受打擊。

「懷玉公主」由鄭家榆(左)與港星孫耀威合演。(圖／華視提供)
「懷玉公主」由鄭家榆(左)與港星孫耀威合演。(圖／華視提供)

黃曉明

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