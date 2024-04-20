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影／51歲鄭秀文自稱「高齡產婦」 原來是打錯字

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文日前鬆口自稱「高齡產婦」。 (取材自臉書)
鄭秀文日前鬆口自稱「高齡產婦」。 (取材自臉書)

51歲鄭秀文近來正積極排練演唱會，不料近日卻突然稱自己是「高齡產婦」，底下引來一票網友洗版留言喊：「恭喜」

噓！星聞報導，鄭秀文先前因為確診COVID-19，休養長達九個月未公開露面，近日復工拍攝廣告，並擔任香港金像獎頒獎嘉賓，且因為要籌備7月演唱會，積極重訓、練舞，並把過程影片PO上Instagram與粉絲分享。

鄭秀文在IG分享排練舞蹈的片段，自嘲自己記舞步的速度相當慢，看到有歌迷鼓勵說：「見到你（妳）就夠」，而她則親自回覆：「真體貼我這位高齡產婦人士。」沒想到，這段發文卻引起粉絲討論，紛紛說：「Sammi生了？」、「原來之前是去生Baby」、「50歲還能生？」甚至還討論起鄭秀文的身材如此纖瘦，完全看不出有生過小孩。

對此，鄭秀文19日凌晨緊急在IG發文表示：「親愛的歌迷們，不用疑問了。Mi沒秘密生寶寶，生肌肉就有。」並解釋，「大意的mi， 在其中一個po，手快兼老花，本來想將自己形容為『高齡婦人』，但誤打成『高齡產婦』。」最後仍不忘自嘲：「是時候換一副新的老花眼鏡。」

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