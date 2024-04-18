我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平均通勤33分鐘 紐約州全美最長 華人：遠超過這數字

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

「醬園弄」官宣陣容… 趙麗穎因「這理由」番位壓楊冪 章子怡成透明人

娛樂新聞組／即時報導
「醬園弄」女主角章子怡變成了「透明人」。(取材自微博)
「醬園弄」女主角章子怡變成了「透明人」。(取材自微博)

由陳可辛執導的「醬園弄」日前官宣演員陣容，除了女主角章子怡，男主角雷佳音，還有配角趙麗穎楊冪，實力派演員梅婷、王傳君、范偉、王陽等，新生代演員易烊千璽、張雪迎、張子楓也在列。但因為不想讓網友因番位問題再度爭吵，片方特別強調「按角色出場順序排列」，趙麗穎也因此番位力壓楊冪，引發網友議論。

「醬園弄」自從爆出趙麗穎和楊冪加入演出陣容後，兩人的番位便成為粉絲關注焦點，屢屢爭吵到登上熱搜，讓網友幾乎忘了章子怡才是真正的女主角，可說電影熱度全靠趙麗穎和楊冪兩位配角帶起來了。

事實上，從娛樂圈的流量和熱度，趙麗穎和楊冪的確不會輸章子怡。

據悉，章子怡近幾年雖然拍了「我和我的父輩」和「攀登者」，但都不是女主角。 「醬園弄」是章子怡離婚後，頗具指標意義的一部電影。

從熱度上來看，「醬園弄」龐大演員陣容確實吸引不少人的目光，但女主角章子怡卻成了「透明人」，連易烊千璽、謝娜、李現都一一登上熱搜，章子怡卻只發了一篇宣傳文案，就沒有關於她的討論了。

此外，前陣子憑藉參演張藝謀電影「第二十條」聲勢大漲的趙麗穎，如今「醬園弄」排名也在楊冪之前，聲勢力壓對方。據了解，趙麗穎、楊冪在片中分別飾演「西林」與「王許梅」，應都是原創角色，而趙麗穎戲分比楊冪多。

在官宣主演名單後，導演陳可辛隨即轉發並霸氣喊話，「終於官宣陣容了，我想說一句話。在醬園弄裡，人人都是自己人生的主角」，疑似在向粉絲喊話，別在因為番位話題模糊焦點。

楊冪 趙麗穎

上一則

趙露思合影名媛「顏值慘輸」 粉怪沒P圖…真相尷尬

下一則

「贅婿」好事近了？ 郭德綱爆兒子郭麒麟曾帶女孩回家 獲讚「好美」

延伸閱讀

暗酸趙麗穎? 馬麗奪影后得獎感言這樣說

暗酸趙麗穎? 馬麗奪影后得獎感言這樣說
自稱「不懂宣傳的實力派女演員」 馬麗獲獎感言暗酸趙麗穎搶鋒頭？

自稱「不懂宣傳的實力派女演員」 馬麗獲獎感言暗酸趙麗穎搶鋒頭？
楊冪從小夢想當畫家 父母不允許

楊冪從小夢想當畫家 父母不允許
楊冪自爆「畫畫夢」遭父母扼殺… 因劉亦菲、黃曉明讀北電

楊冪自爆「畫畫夢」遭父母扼殺… 因劉亦菲、黃曉明讀北電

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45

超人氣

更多 >
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡