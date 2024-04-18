楊紫、許凱「承歡記」太狗血 網嘲：亦舒要氣暈
由楊紫、許凱主演，改編自亦舒同名小說的電視劇「承歡記」，開播後掀起不少話題，但有網友表示「亦舒味蕩然無存」、「亦舒看了怕是要氣暈」，其中暴露的女性題材劇創作困境更值得深思。
北京日報報導，「承歡記」出版於1996年，講述乖乖女麥承歡與母親之間的情感羈絆，有點類似張愛玲的「金鎖記」。只不過，麥承歡在談婚論嫁的過程中早早覺悟，不再聽命於母親，兩代女性走上了截然不同的人生道路。
該劇除了楊紫、許凱兩位人氣偶像，還請來何賽飛、吳彥姝兩位影后坐鎮，但電視劇開播後口碑堪憂。首先，「承歡記」未能呈現出原著小說的精髓，只狗血呈現「富家子弟愛上我，我愛上公司高管」的俗套故事，演出節奏都過於平淡、單薄。
有書粉表示，「承歡記」未能呈現出原著小說的精髓，改編後只剩下原著主線內容。據悉，亦舒的小說並不是第一次遭遇這樣的改編。包括「我的前半生」、「流金歲月」、「喜寶」都曾遇上類似的問題。
此外，楊紫和許凱的演技也遭到網友吐槽，指她上一部現代劇「要久久愛」就臉僵、演技毫無突破，「承歡記」依舊沒有改進；許凱的原聲台詞則被嫌像含了滷蛋咬字不清。近日，有媒體爆出楊紫、許凱的片酬分別為5000萬和2000萬人民幣(約694萬和277.6萬美元)，更被嘲諷過於天價。
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