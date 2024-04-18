趙露思合影名媛「顏值慘輸」 粉怪沒P圖…真相尷尬

趙露思(左二)與名媛合影，網友吐槽她星味黯淡。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思3月間參加活動，才因低胸露背加緊身短裙的造型，遭到網友吐槽，近日她現身品牌晚宴，與一票名媛、女博主合照，沒想到顏值翻車，慘輸其他人；有粉絲不滿開嗆博主「只幫自己修圖」，沒想到博主回覆「照片是趙露思工作室提供的」。

國際知名品牌VERSACE最近在北京舉行晚宴，當天星光閃耀，全球代言人趙露思穿著一襲黑色水晶連衣裙亮相，其他不少名媛VIP、網紅博主也盛裝出席。

其中一名博主PO出當天與趙露思的合照，照片中只見四個美女排排站，但趙露思在合照中顯得臉最大、眼睛最小、個子最矮、比例最差，有網友說，「不仔細看很難發現是藝人與網紅的合照」、「感覺現在的女明星和路人沒什麼差別呢」、「趙露思的星味怎麼不見了」。

趙露思的粉絲們看到照片後，質疑女博主拿到合照後只修自己，所以才顯得漂亮，「只幫自己P圖吧」、「這圖P得親媽也不認識吧」，沒想到被女博主回覆，「這是趙露思工作室給的圖，不是我P的」，言下之意即工作室已經修過圖了。

看到女博主打臉粉絲，不少網友笑翻了，紛紛表示，趙露思本就因為精修圖和生圖差距太大而頻頻被嘲「照騙」，這次竟然連精修圖都翻車了，想必粉絲們不會善罷甘休。