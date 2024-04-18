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袁劍偉願再合作前妻林嘉欣 但嚴禁女兒當明星

記者陳建嘉╱綜合報導
香港導演袁劍偉(圖)赴台宣傳新片「盜月者」，不排除未來與前妻林嘉欣合作，但嚴禁女兒進演藝圈。(圖／金馬影展提供)
香港導演袁劍偉(圖)赴台宣傳新片「盜月者」，不排除未來與前妻林嘉欣合作，但嚴禁女兒進演藝圈。(圖／金馬影展提供)

香港名導袁劍偉新片「盜月者」於金馬奇幻影展首映，該片集結香港人氣團體「MIRROR」成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安，以及曾入圍金馬影帝的張繼聰、曾奪金馬男配的白只。該片是袁劍偉至今執導電影中，首度沒有前妻林嘉欣，他坦言雙方仍有聯絡，後續「只要有適合她的劇本，都會找她合作」。

雖然不清楚林嘉欣是否看過電影，但兩個女兒已經看過，未來是否會找女兒拍戲？袁劍偉表示絕不會，「就算女兒有興趣，也會把她的興趣撲滅掉」，袁劍偉解釋：「這行太辛苦、太靠運氣了，就算很努力，也不一定有成果，而且大家都很努力，但機會就是沒有，所以我會很老實的跟女兒說不要吧！」

這次劇情主線以男性角色為主，本來會在電影中加入女性角色？袁劍偉笑說：「這部劇情本來就複雜，再加一些女主角沒有幫助。」

八年前袁劍偉曾與張學友合作「暗色天堂」，未來是否還有機會合作？袁劍偉表示，其實現在的港片不太會找這樣的巨星演出，因為預算會超支，這次與「MIRROR」成員合作，因為對方在內地的市場還不大，因此預算上還過得去。

袁劍偉也說一直很想要到台灣拍片：「在台灣節奏不快，可以思考很多事情，有多一點呼吸的時間，可以好好打燈、思考、構思。」至於關注的台灣演員，他點名許光漢：「他演的『青春18x2』在香港很紅，年輕男女喜歡之外，有些阿嬤、阿祖也喜歡。」

而袁劍偉的下一部電影「裡應外合」是部關於潛意識的武打片，繼續找來張繼聰主演。

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