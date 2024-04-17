合作五月天瑪莎、王心凌… 林憶蓮驚喜獻聲

林憶蓮相隔多年驚喜獻聲全新單曲「是你治癒了我的孤單」。(圖／基本節奏提供)

金曲歌后林憶蓮這幾年除了零星商演鮮少露面，去年開通Instagram帳號，歌迷十分期待她回歸，如今終於有新作，為五月天瑪莎、陳珊妮、荒井十一合作打造的概念合輯「不完全自救手冊」打頭陣，讓粉絲相當驚喜。

荒井十一集結29組人馬，以「自救」為主題，圍繞現代人所遭遇的各種通病，包含愛無能、悲觀、溝通障礙、訊息焦慮、躺平、感知麻木等，創作11首歌，請來實力派歌手演繹，首波單曲「是你治癒了我的孤單」由林憶蓮獻聲。

林憶蓮收到Demo後，立即被簡單文字與樸實旋律打動，寫下一段歌詞回應，她說：「與其這是一首好久不見的新歌，我倒寧願這是一種陪伴，我們都會經歷需要自救的時刻，而首要是先知道，你並不孤單。」

第二波單曲「漫無」則由陳珊妮攜手19歲的新銳唱作人張羽涵遠距腦力激盪，從「躺平」入題，兩種不同世代的音樂人有不同解讀。陳珊妮認為，自己不是一個選擇躺平的人，只是要懂得適時喘息，「要躺，也要躺一個舒爽的姿勢，可以更快地站起來」。

第三波釋出的歌曲「Phone人院」，請到近期忙於巡迴演唱會的王心凌 ，撥空獻聲表達對「資訊焦慮」的看法。

王心凌說：「我自己就很容易有訊息焦慮，對於手機上通知紅點，更是必須即刻消除，因此當把這種困擾變成歌曲時，覺得特別有趣！」製作人荒井十一特別在歌曲中加入電話與訊息通知鈴聲，增添趣味性，同時還改編一段王心凌「愛你」招牌歌詞。

後續還會有陳綺貞、洪佩瑜、康士坦的變化球、許鈞、蘇運瑩、黃綺珊等。