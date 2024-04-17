陳曉為新戲剃髮 網大讚：史上最帥光頭

陳曉為了新劇剃光頭，引熱議。(取材自微博)

大陸男星陳曉2016年與陳妍希結婚，婚後兩人育有一子；陳曉近來新戲造型曝光，為了劇情需求頭髮全部剃光，網友見狀也紛紛給予正面評價，更大讚他的頭型好看。

陳曉在新劇「大生意人」中飾演慘遭陷害被流放的讀書人「古平原」，釋出的角色劇照中，可見陳曉將頭髮剃光，濃眉大眼加上精緻五官，瞬間引發討論。

他剃光頭時的畫面也流出，讓許多人看了忍不住讚嘆他的顏值，稱他是「史上最帥光頭」。

「大生意人」是一部以男主的成長和經商經歷為主線的大男主劇，央視網報導，「古平原」以死謀生，在夾縫中憑藉自己的智慧借勢謀局，與各商幫交手對抗，用他的玩法打造新的商業帝國。最後更聯手幾大商幫共同對抗洋商，挽救國家經濟命脈。

陳曉在2017年「那年花開月正圓」裡的飾演「沈星移」，也曾由紈絝子弟轉變為救國救民的堅毅人士，不知這次棄文從商的「古平原」又將面臨怎樣的艱險與挑戰？