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陳曉為新戲剃髮 網大讚：史上最帥光頭

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉為了新劇剃光頭，引熱議。(取材自微博)
陳曉為了新劇剃光頭，引熱議。(取材自微博)

大陸男星陳曉2016年與陳妍希結婚，婚後兩人育有一子；陳曉近來新戲造型曝光，為了劇情需求頭髮全部剃光，網友見狀也紛紛給予正面評價，更大讚他的頭型好看。

陳曉在新劇「大生意人」中飾演慘遭陷害被流放的讀書人「古平原」，釋出的角色劇照中，可見陳曉將頭髮剃光，濃眉大眼加上精緻五官，瞬間引發討論。

他剃光頭時的畫面也流出，讓許多人看了忍不住讚嘆他的顏值，稱他是「史上最帥光頭」。

「大生意人」是一部以男主的成長和經商經歷為主線的大男主劇，央視網報導，「古平原」以死謀生，在夾縫中憑藉自己的智慧借勢謀局，與各商幫交手對抗，用他的玩法打造新的商業帝國。最後更聯手幾大商幫共同對抗洋商，挽救國家經濟命脈。

陳曉在2017年「那年花開月正圓」裡的飾演「沈星移」，也曾由紈絝子弟轉變為救國救民的堅毅人士，不知這次棄文從商的「古平原」又將面臨怎樣的艱險與挑戰？

另據中時新聞網報導，事實上，這並非陳曉首次為戲改變造型。先前他曾為電視劇「隱瞞之事」一改過去的黑髮，改染了整頭金髮，讓他的「視覺」年齡驟降。網友看了直呼，「天！這要當了偶像不就是門面嘛」、「有生之年竟然還能看到陳曉金髮」、「古裝和現代裝都超帥」、「扮啥像啥，百變小生，祝福越來越好」。

陳曉光頭造型曝光。(取材自微博)
陳曉光頭造型曝光。(取材自微博)

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