辛芷蕾被勸「遠離渣男」 爆已與長跑6年翟天臨領證

辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

因為演出王家衛執導的電視劇「繁花 」暴紅的女星辛芷蕾，自從被挖出男友是抄襲論文的男演員翟天臨後，被不少粉絲喊話「遠離渣男」。但近日，辛芷蕾被知情人士爆料，已經和翟天臨領證了。消息引起網友熱議。

辛芷蕾在「繁花」中飾演「至真園」老闆娘「李李」，是個風情萬種又殺伐果斷的神秘女人，和胡歌 飾演的寶總相愛相殺，精采演出收穫無數好評，也讓辛芷蕾成功晉級一線女星之列。

辛芷蕾紅了後，很多人好奇她的感情世界，於是挖出她的男朋友正是演員翟天臨。

據悉，辛芷蕾和翟天臨是2018年初透過綜藝「演員的誕生」相識，隔年翟天臨就爆出學術醜聞，從此淡出演藝圈。去年情人節，翟天臨曾被拍到和不明女子吃飯，疑似劈腿，之後兩人傳出分手。但事隔數月後，狗仔又拍到辛芷蕾和翟天臨仍是同居狀態，感情似乎沒有生變。

今年2月時，因「繁花」熱度大漲的辛芷蕾，也被狗仔劉大錘爆料和翟天臨感情穩定，不論是從國外錄完綜藝回來，還是春晚結束之後，辛芷蕾仍舊是回到和翟天臨的那個家。