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Baby復出當頒獎人 網：她有資格嗎？

記者黃保慧／綜合報導
Angelababy現身香港電影金像獎頒獎典禮，與男神馮德倫合體。（取材自微博）
Angelababy現身香港電影金像獎頒獎典禮，與男神馮德倫合體。（取材自微博）

Angelababy現身香港電影金像獎頒獎典禮，與男神馮德倫合體，把「最佳亞洲華語電影」頒給「周處除三害」，該片由參與演出的香港男星袁富華上台領獎。

Angelababy從影多年，一直都是許多粉絲心目中的女神，但先前被網友瘋傳遠赴法國巴黎，觀看南韓女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，被網友認為是在支持色情產業，更因此遭到軟封殺，在網路上近乎消失，最近開始解禁，頻頻跑時尚活動，更參與金像獎頒獎典禮，一襲白色晚裝，依然不失女神風範。

Angelababy說得一口流利粵語，與馮德倫搭檔頒發最佳亞洲華語電影，被問到看好哪部片，她打趣「大家都是好朋友，看要得罪哪位（指沒被提到的片）」，Angelababy接著透露看了3部入圍片，覺得都拍得很棒，馮德倫則點名「周處除三害」拍得很好。

Angelababy的現身，讓不少網友大讚，「紅毯女王終於回來了」、「美出新高度」、「封殺太冤枉，還了清白」。不過，也有網友質疑Baby「根本沒有作品，為何要去？」、「有什麼資格給別人頒獎」、「感覺金像獎好掉價」。

Angelababy 香港 入圍

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