專業術語太多…張彬彬演醫療劇 洗澡也在背台詞

張彬彬自爆，洗澡、洗頭的時候都在背台詞。（取材自微博）

電視劇「手術直播間」正在熱播，首次拍攝醫療劇的張彬彬在劇中出演天才醫生，他表示，專業台詞對於自己來說是一大難點，洗澡、洗頭的時候自己都在背台詞。

新快報報導，張彬彬飾演醫生鄭仁，與急診科主任蘇雲（代旭飾）、器械護士謝伊人（楊雨潼飾）等組成「連體分離術」攻堅小組，實踐著拯救生命、溫暖人心的醫學理想。

報導指出，張彬彬回憶起拍攝過程，直言「苦並快樂著」， 「苦」主要體現在台詞的背誦上，「前一個半月的主要困難在於背台詞。我跟代旭把專業術語寫在便條上，貼在拍戲時住的房間裡的各個地方，比如浴室的玻璃上。 」在電視劇拍攝的那段日子裡，私下的張彬彬很活潑，會和代旭一起打打鬧鬧，會在導演彈琴時放聲高歌，也會逗劉敏濤，故意學她唱歌。

「手術直播間」是張彬彬給自己的一個挑戰，為了演好這一角色，張彬彬提前20天進入醫院學習觀摩，逐漸接觸到了醫生這個職業最真實的一面。 「有一個人在工地上出了事，被120送到醫院。我們當時正好在急診科學習，目睹了整個救治過程，看著醫生們分秒必爭地把患者從死亡邊緣拉回來。後來患者家屬過來了，他們對醫生非常感激，流露出的情感真實而動人，這種情感也被我們運用到了戲中。」

能成功塑造對不同類型角色，是張彬彬一直以來的願望。 「其實我一直希望自己能夠成為一個『劇拋臉』演員。因為人的骨子裡就是有很多面的，所以不管什麼類型的角色我都很想嘗試，這個過程不僅能突破自己，還可以刷新大家因為過往角色對我產生的認知。 「我個人比較喜歡去挑戰一些沒有飾演過的角色，比如這次飾演醫生，下次可能就想挑戰一下特警、軍人等以前沒有接觸過的角色。不過有好的劇本其實不限制題材，只要有一個好內容，就會有想飾演的衝動。