讚郭碧婷是個偉大的女人… 向佐說到落淚 網：看到他臉上的愧疚

向佐提到郭碧婷時讚不絕口。(取材自微博)

綜藝節目「無限超限班2」自從播出以來，引發不少話題。近日， 向佐、趙奕歡、黃齡等演員挑戰經典電視劇「孝莊秘史」，其中，飾演多爾袞的向佐，演技受到不少爭議批評，但他表示仍熱愛演員工作，並說自己不會更換道路。

香港 01報導，向佐在「無限超限班2」中挑戰了不同題材的劇本，包括古裝、現代劇等，但其表演痕跡卻相當明顯，顯得不夠自然，令觀眾相當出戲。而對於演技受到批評，向佐日前有感而發，表達出願意接受吸取不同意見。

但有網友在他的貼文留言，直指他對普通生活認知太少，建議他換一條路走吧，對此，向佐親自回覆，「我不會換的，不如你放棄勸告我吧。」

另外，在節目調解觀察室環節中，提到與太太郭碧婷意見不同時會如何處理時，向佐表示，兩人會透過討論來解決問題，更對郭碧婷為人讚不絕口。他說，「郭碧婷從來不跟我吵架，她甚麼都會誇獎我會鼓勵我，她也是個很偉大的媽媽。她從來不在網絡上留任何的言語，她只會默默在後面支持我。」

向佐還強調，妻子是個很偉大的女人，「而且我一點都不介意，所有人說我是郭碧婷老公，一點都不介意，她對孩子的愛，她對我的愛，她對我父母的愛，她對她自己父母的愛，就是我無可挑剔的。」講到激動處，向佐一度哽咽落淚。

不少網友被向佐這番真情告白打動，「絕對是真實的，以向佐的演技，他演不出來這種情緒」還有網友表示，「在他臉上，居然看到了愧疚感」。

據悉，香港男星向佐2020年與女星郭碧婷完婚，婚後兩人育有1子1女，郭碧婷也淡出螢光幕專注家庭。不過一直以來，兩人婚姻觸礁的傳聞始終甚囂塵上。