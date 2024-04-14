梁詠琪1家3口溫馨同框 準備拋夫棄女開睡衣趴

梁詠琪(中)自爆要拋下老公(右)跟女兒，去跟閨密開睡衣趴。(記者王聰賢／攝影)

港星梁詠琪完成人生首場台北小巨蛋演唱會，老公、女兒飛來相伴，會後一家三口溫馨同框，她感動地說：「老公跟女兒為了我的演唱會，專程飛過來2天1夜支持我！」隨即話鋒一轉，竟透露要「拋家棄女」。

她表示有提前跟老公請假，打算跟閨密楊采妮、許茹芸、李心潔相聚開睡衣趴，老公一口應允，「因為太久沒聚在一起了，這次真的很難得，趁這個機會姐妹談心，我們約好在飯店開房間，準備聊一整晚到天亮！」她另透露本來安排母女合唱橋段，因為女兒很愛唱歌，常在家裡模仿自己演出，她說：「在開唱前邀女兒跟我一起上去唱『關於愛』，她想了很久還是搖頭，我不想勉強她。」

談及終於站上小巨蛋開唱，梁詠琪說演出前天在休息室寫手稿，情緒太過激動忍不住淚如雨下，「突然很有感觸，人生經歷了許多過程，時間讓我跟歌迷再次相遇，也跟我的老公及女兒相遇。」過去她得到大家的愛護，生活非常很充實，同時卻對生命的意義感到困惑，「在我40歲那一年，我寫了1首歌，得到了吳青峰的歌詞『雲過來了，影子來了』、『影過去了，我又亮了』，人生其實就是這麼簡單，讓我覺得人生到了這個年紀，想要調整步調，努力工作，也要好好陪家人。」