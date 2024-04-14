蔡依林廣州逛市場 大媽誇漂亮下秒：不上鏡

蔡依林趁著在廣州排練演唱會之餘，特地前往當地菜市場選購食材、學煲湯。(取材自微博)

台灣藝人蔡依林 「Ugly Beauty Finale 2024世界巡迴演唱會」日前在廣東佛山開唱，趁著在廣州排練之餘，她特地前往當地菜市場選購食材、學煲湯。市場賣菜阿姨誇蔡依林漂亮，但下秒卻「毒舌」直呼，「不上鏡」。

新快報報導，蔡依林去年因為營養師的建議，開始自己煮湯，到了以煲湯聞名的廣東，她便在當地美食達人的協助下，嘗試自己買食材，自己煲出那碗湯。她為了購買食材，除了菜市場，也到廣州知名的一德路尋訪乾貨，並在同位置的古蹟 廣州聖心大教堂前拍照留影，觀賞當地獨有的歷史建築。

蔡依林表示，自己開始學習煲湯，就是為了「滋養」自己，也更希望從學習做菜煲湯的過程中被療癒。同時，從當地美食達人口中，了解到了煲湯對於廣東人的溫暖意義，煲湯其實是將媽媽的愛心放進湯裡的過程，蔡依林想透過煲湯這樣的方式，將廣東煲湯文化中的愛與溫情，傳遞給更多的人。

綜合媒體報導，當天蔡依林將頭髮全部紮起，綁著低丸子頭、穿著兩截式無袖套裝，一身輕便打扮隨興地在市場內東看看、西嘗嘗，對各種食材都相當有好奇也大方試吃。期間有位攤販阿姨發現蔡依林竟出現在眼前，被她的美貌驚豔誇讚，「真人漂亮」，接著卻反轉直呼，「不上鏡」。

由於講的是廣東話，蔡依林第一時間沒有聽懂，經由翻譯才恍然大悟，害羞地遮住臉大笑，還自嘲這就是聽不懂的好處。