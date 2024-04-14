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觀影說劇／改編英國喜劇 費翔扮律師「窗前」 搞笑

娛樂新聞組／綜合報導
喜劇電影「窗前明月光」由費翔主演。(取材自微博)
喜劇電影「窗前明月光」由費翔主演。(取材自微博)

由魏泇丞、杜曉宇執導，費翔領銜主演的中國喜劇電影「窗前明月光」正式官宣，並發布概念海報。本片根據英國喜劇大師雷庫內(Ray Cooney)原著、勞倫斯奧利佛(Laurence Olivier)最佳喜劇獎作品「Out of Order」改編。

揚子晚報報導，電影「窗前明月光」除了費翔主演，還有更多演員驚喜加盟尚未公開。該片的舞台劇版本早在2018年就已引進中國，在各地連演5年、高達1000餘場，常年爆滿一票難求，被譽為「前能鋪梗，後有高能補刀；兩分鐘一次捧腹，三分鐘一次打臉；全場爆笑不斷，教科書級的喜劇作品」，影片是該劇首次在中國影視化。

據報導，隨著電影「窗前明月光」正式官宣，概念海報也於日前發布。由費翔飾演的律師胡恭平與一位妙齡女郎在窗前優雅起舞。而窗外月光之下，一行人影在窗簾後若隱若現，似乎正在一同偷窺窗前二人，又好像另有隱情，一場大戲即將上演。

報導指出，本片劇情圍繞著一場離奇「命案」展開，在一個個環環相扣的陰差陽錯之中，愈來愈多的人捲入其中。而一波未平一波又起，最初的「小麻煩」已經悄悄變成了現在的「大問題」。

葡省金牌大律師胡恭平（費翔飾）法庭上能言善辯，正義凜然，勝案無數，生活中風度翩翩，桃花不斷。一日，在休庭的間歇，他作為控方律師竟然與辯方的律師助理在酒店幽會，二人柔情蜜意之時突然在窗戶上發現了一具無名男屍！為了擺脫這一棘手困境，胡恭平叫來他的「萬能助理」幫他悄悄地搬走屍體卻險些被發現，情急之下只好以謊言救場，由此便一發不可收拾…各色人等相繼登場，胡大律師該如何化險為夷，扭轉乾坤？

中風 台劇

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