「浪姐5」主題曲敷衍、先導片無聊? 網嘲：要涼了

戚薇被發現占據C位。(取材自微博)

備受關注的中國真人綜藝「乘風2024」（簡稱「浪姐」）已經來到第五季，隨著主題曲和先導片陸續曝光，吐槽的聲音也漸漸浮現。有網友直言，這一季「浪姐」恐怕要涼了。

隨著官宣上線時間，「浪姐5」也放出了「無色花」主題曲。從MV中可見，戚薇、韓雪、謝金燕、郭碧婷等七位姐姐站在銀色吊環中依序亮相，每一位姐姐都像是乘著月亮而來的仙子。雖然36位姐姐合體鏡頭切了全景，但仔細觀察還是可以看到坐在C位的是戚薇。

有網友吐槽，「無色花」主打大合唱，感覺很敷衍，沒有發揮姐姐們的優勢，重點是還修音，讓所有姐姐都變成了一個音色，根本感受不到每個人的特點。

網友也沒放過吐槽先導片，據了解，「浪姐5」請來30家媒體，採用「1對30」方式採訪姐姐們，並試圖透過剪輯製造緊張感。但每個人的回答都滴水不漏，被網友批「相當無聊」。

不少眼尖網友從主題曲MV和先導片中發現，有姐姐一上來就好幾個特寫鏡頭，有人則是連臉都看不清。如果從這些細節就可推斷出節目走向，觀眾怎麼會有追節目的心思。