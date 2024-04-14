我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

「浪姐5」主題曲敷衍、先導片無聊? 網嘲：要涼了

娛樂新聞組／綜合報導
戚薇被發現占據C位。(取材自微博)
戚薇被發現占據C位。(取材自微博)

備受關注的中國真人綜藝「乘風2024」（簡稱「浪姐」）已經來到第五季，隨著主題曲和先導片陸續曝光，吐槽的聲音也漸漸浮現。有網友直言，這一季「浪姐」恐怕要涼了。

隨著官宣上線時間，「浪姐5」也放出了「無色花」主題曲。從MV中可見，戚薇、韓雪、謝金燕、郭碧婷等七位姐姐站在銀色吊環中依序亮相，每一位姐姐都像是乘著月亮而來的仙子。雖然36位姐姐合體鏡頭切了全景，但仔細觀察還是可以看到坐在C位的是戚薇。

有網友吐槽，「無色花」主打大合唱，感覺很敷衍，沒有發揮姐姐們的優勢，重點是還修音，讓所有姐姐都變成了一個音色，根本感受不到每個人的特點。

網友也沒放過吐槽先導片，據了解，「浪姐5」請來30家媒體，採用「1對30」方式採訪姐姐們，並試圖透過剪輯製造緊張感。但每個人的回答都滴水不漏，被網友批「相當無聊」。

不少眼尖網友從主題曲MV和先導片中發現，有姐姐一上來就好幾個特寫鏡頭，有人則是連臉都看不清。如果從這些細節就可推斷出節目走向，觀眾怎麼會有追節目的心思。

據悉，「浪姐5」與往年最大的不同就是少了那英和寧靜這種大咖級嘉賓。甚至傳出尚未開播就流出淘汰名單，包括郭書瑤、郭穎、靳夢佳、吳恙在第二次公演時就被淘汰，引發網友議論。

「浪姐5」放出了「無色花」主題曲。(取材自微博)
「浪姐5」放出了「無色花」主題曲。(取材自微博)

上一則

出道28年首攻蛋 梁詠琪送暖花蓮

下一則

蔡依林廣州逛市場 大媽誇漂亮下秒：不上鏡

延伸閱讀

「浪姐5」被吐槽主題曲敷衍、先導片無聊 網友：恐怕要涼了…

「浪姐5」被吐槽主題曲敷衍、先導片無聊 網友：恐怕要涼了…
黃子佼怪癖被翻 收藏孟耿如「喝剩的水」

黃子佼怪癖被翻 收藏孟耿如「喝剩的水」
「好聲音」風波後神隱8個月… 那英傳要在這檔綜藝中復出

「好聲音」風波後神隱8個月… 那英傳要在這檔綜藝中復出
那英神隱8個月將復出？網友不埋單

那英神隱8個月將復出？網友不埋單

熱門新聞

薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

2024-04-10 07:30
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房