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這位男星被錯認是肖戰… 秦嵐「一臉疑惑」 網嘲：臉盲嗎？

娛樂新聞組／即時報導
秦嵐露出一臉疑惑表情。(視頻截圖)
秦嵐露出一臉疑惑表情。(視頻截圖)

大陸綜藝節目「花兒與少年」自播出後大受歡迎，目前已來到第5季，而節目組近日因應粉絲要求，製作衍生綜藝「花少好友記」，邀請了多位曾參與該節目的藝人一同組隊體驗旅行生活。當他們一行人抵達寮國時，竟有路人將台灣男星楊祐寧誤認作是肖戰，令到他笑而不語，場面一度非常尷尬。

香港01報導，從網上曝光的照片可見，參與「花少好友記」錄製的藝人包括楊祐寧、江疏影、秦嵐、古力娜扎及胡先煦，他們一行人前往寮國旅行。而抵達當地時，他們受到不少粉絲歡迎，甚至被不少路人認出。

不過，最有趣的是，有路人將楊祐寧誤認作是肖戰，還扯開喉嚨大喊「肖戰」，頓時吸引一旁的秦嵐，只見她一臉疑惑表情。而楊祐寧聽了只是微笑卻不發一語，當下氣氛相當尷尬。

而路人誤認楊祐寧是肖戰的消息傳開後，被不少網友嘲笑「臉盲嗎？」還有人說，肖戰與楊祐寧雖然都是帥哥，但外型相差很大，其實很難會認錯。有網友打趣說，「怪只怪肖戰實在太紅了」。

據悉，肖戰最近這段時間都在橫店拍攝鄭曉龍執導的電視劇「藏海傳」，他在劇中為報仇，改頭換面走入仕途，一路歷經艱險從無名小卒做到內閣首輔，是一部大男主權謀古裝劇。

楊祐寧被誤認是肖戰，笑而不語。(視頻截圖)
楊祐寧被誤認是肖戰，笑而不語。(視頻截圖)

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