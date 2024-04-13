浪姐5 張予曦撞衫去年浪姐賈靜雯

「浪姐5」定檔，張予曦（左）發文亮出戰袍，被發現撞衫賈靜雯(右)去年在「浪姐4」的衣服。（取材自微博）

「浪姐5」宣布定檔4月19日，一共有36位姐姐參加，C位成了網友津津樂道的話題。其中，張予曦發文亮出戰袍，眼尖網友發現，撞衫賈靜雯去年在「浪姐4」的衣服；另外，台灣電音天后謝金燕遭陸網酸知名度不高，謝金燕發聲：「沒關係，乘風2024，姐姐讓你再難忘」。

33歲大陸女星張予曦近日發文：「學啥都沒白學吧～學跳舞學來了上舞台的機會！乘風我來啦！」，還曝光「浪姐5」銀白色露肩戰袍，眼尖網友發現她「穿了賈靜雯去年浪姐的衣服」，因此上了熱搜；網友說「沒想到浪姐還有衣服傳承這一回事」、「有一種夢回的既視感」、「果然，美女總是愛撞衫」。

去年首次挑戰唱跳的賈靜雯一登場「浪姐４」就美上熱搜，「無齡感」的穿搭，觀眾紛紛表示「好美」、「她為何不會老？」

謝金燕挨酸：姐姐讓你再難忘