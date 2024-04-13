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浪姐5 張予曦撞衫去年浪姐賈靜雯

娛樂新聞組／綜合報導
「浪姐5」定檔，張予曦（左）發文亮出戰袍，被發現撞衫賈靜雯(右)去年在「浪姐4」的衣服。（取材自微博）
「浪姐5」定檔，張予曦（左）發文亮出戰袍，被發現撞衫賈靜雯(右)去年在「浪姐4」的衣服。（取材自微博）

「浪姐5」宣布定檔4月19日，一共有36位姐姐參加，C位成了網友津津樂道的話題。其中，張予曦發文亮出戰袍，眼尖網友發現，撞衫賈靜雯去年在「浪姐4」的衣服；另外，台灣電音天后謝金燕遭陸網酸知名度不高，謝金燕發聲：「沒關係，乘風2024，姐姐讓你再難忘」。

33歲大陸女星張予曦近日發文：「學啥都沒白學吧～學跳舞學來了上舞台的機會！乘風我來啦！」，還曝光「浪姐5」銀白色露肩戰袍，眼尖網友發現她「穿了賈靜雯去年浪姐的衣服」，因此上了熱搜；網友說「沒想到浪姐還有衣服傳承這一回事」、「有一種夢回的既視感」、「果然，美女總是愛撞衫」。

去年首次挑戰唱跳的賈靜雯一登場「浪姐４」就美上熱搜，「無齡感」的穿搭，觀眾紛紛表示「好美」、「她為何不會老？」

謝金燕挨酸：姐姐讓你再難忘

「浪姐5」中另一位姐姐謝金燕，因多數大陸網友對她印象仍留在電視劇「意難忘」的婷婷一角，一度取笑她沒有存在感、知名度不高，49歲的謝金燕在微博發文：「只看過姐姐的『意難忘』？沒關係，乘風2024，姐姐讓你再難忘。第一章：姐姐歸來。」並曬出一段現身機場的影片剪輯對比，模仿當年戲劇片段，網友讚：「機場這一幕真的夢回『意難忘』裡的婷婷，這麼多年過去了好像容顏未變，狀態太好了」。

謝金燕放話要讓大陸觀眾「再難忘」。（取材自微博）
謝金燕放話要讓大陸觀眾「再難忘」。（取材自微博）

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