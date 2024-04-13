柯佳嬿接拍陸劇 小13歲男星稱相見恨晚

翟子路(前)揹著柯佳嬿拍攝，最後腳都起水泡。（圖／龍華電視提供）

台灣女星柯佳嬿與小13歲的大陸男星翟子路合作時裝陸劇「極速悖論」，被讚完全看不出年齡差，翟子路則形容：「覺得她自帶光芒，言行舉止十分到位，很會照顧人，對人尊重，也沒有因為前輩就擺出架子，在拍戲上會互相討論，有種相見恨晚的感覺，當初接拍也是因為女主角是她。」

「極」劇講述空氣動力學博士沈溪（柯佳嬿飾）在人生最黑暗時刻遇到了熱血賽車 手陳墨白（翟子路飾），互相解開對方心結，並互相成就，用愛突破速度與安全的「悖論」，攜手在賽場上一次次超越極限，雙向奔赴與救贖的故事。

柯佳嬿坦言平常就很喜歡開車，也看過一些賽事轉播，但從未親身體驗過賽車，當看到劇本是關於賽車的題材時，加上有機會挑戰新的角色，又可到賽車場，毫不猶豫就接拍了。

觀眾們最喜歡劇中「心動對視十秒」，但柯佳嬿則表示，對「河邊玩水」和「醉酒被翟子路背走樓梯」這兩場戲更印象深刻。戲水戲碼時，由於水深看不清，無法確認是否有障礙物，為了不耽誤拍攝進度，翟子路只得在河中堅持前行，導致拍攝結束後他腿都多處受傷，但他並沒有抱怨疼痛，而是堅持敬業地繼續拍戲，甚至還不小心把道具弄壞，卻自然地為戲增添了另一種趣味。

在開拍的第二天，柯佳嬿和翟子路兩人還不太熟悉彼此，因應情節需要陳墨白背著醉酒的沈溪走過一段極長的樓梯，為了完美呈現這場戲，翟子路不惜背著柯佳嬿走了多次，甚至腳上都起了水泡，這兩個場景讓柯佳嬿印象深刻。