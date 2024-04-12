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觀影說劇／郭富城「汪星」催淚 母親逝去他更懂珍惜女兒

娛樂新聞組／綜合報導
「來自汪星的你」是一部關於親情的電影。（取材自微博）
「來自汪星的你」是一部關於親情的電影。（取材自微博）

天王郭富城（Aaron)近日現身北京，出席他主演的電影「來自汪星的你」首映會，在會上他分享拍攝點滴時，揚言有很多感觸，電影裡對情感的傳達，更令他想起亡母而淚灑現場，他也一直相信媽媽都在他身邊。郭富城覺得自己在生活中的個性很像小狗，「會主動對家人分享愛」，因此不管多忙，都要與兩個女兒視訊說話。

香港01報導，談到電影裡的親情故事，令郭富城感觸良多，因為當年郭媽媽離開時，他並不在香港陪伴，所以令他覺得有遺憾，他回想起這件事情時一度講到哽咽，甚至眼泛淚光，聲音有一些顫抖，一度講不下去。

郭富城說：「老實說我爸爸媽媽已經不在…媽媽離開的時間裡面，我剛好不在香港，其實帶著這份遺憾…我只能說夜闌人靜的時候我還是會難過，我覺得這個電影我覺得給我感覺，只要你相信（離開的人）他一直在，他沒有離開過我。」

也因為該電影，令他更知道要珍惜當下時間，所以他不管多忙碌，亦會抽時間與兩女兒視訊，關心她們的生活。

北京青年報報導，「來自汪星的你」故事講述糖廠工人江斯旺意外變成一隻小狗，幾經阻撓仍堅定踏上尋女之路的故事。

郭富城覺得自己在生活中的個性很像小狗，「會主動對家人分享愛」。在電影裡飾演小狗對他來說也是全新的挑戰。這些年他一直在不斷地嘗試不同的角色，希望每一次的嘗試，都帶來最好的郭富城。

香港

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