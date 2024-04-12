「與鳳行」深情擁趙麗穎 林更新戲外約會小女友被拍

林更新和趙麗穎在「與鳳行」中組CP，人氣很高。(取材自微博)

大陸男星林更新和人氣女星趙麗穎 主演的「與鳳行」才播畢，但還沒等到正式大結局，林更新就被狗仔拍到開車接送女友史芮伊，對此，有網友擔心會不會間接影響到他和趙麗穎在「與鳳行」中的CP感。

照片中，林更新穿著淺色T恤，他還將帽子戴上，相當低調；史芮伊也是一身休閒風，相當登對。其實，兩人在去年10月就被拍到一起逛街、喝咖啡 ，林更新還陪女友試衣服。

據悉，林更新新女友史芮伊今年24歲，小林更新11歲，畢業於南京藝術學院，稱為「南藝校花」。她曾參加「創造營2020」，但未能取得前面名次。至今參演的電視劇作品也只有「曾少年」和「在暴雪時分」。

眾所周知，林更新和趙麗穎主演的「與鳳行」熱播，兩人在劇中有不少親密戲和吻戲，甜蜜互動深得粉絲喜愛，紛紛敲碗兩人「三搭」。但就在「與鳳行」CP炒得熱火朝天時，林更新卻被拍到和正牌女友出行。

有網友說，「至少也得等劇播完再帶女友出去玩吧」、「CP粉的命不是命嗎？」

而在林更新戀情曝光後，趙麗穎火速發文「碧蒼之名守三界，相知相伴與鳳行」，並配了「與鳳行」收官的個人海報，並沒有帶男主林更新。顯然，趙麗穎是在正常為「與鳳行」大結局做宣傳，一副公事公辦模樣。