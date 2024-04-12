我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

「與鳳行」深情擁趙麗穎 林更新戲外約會小女友被拍

娛樂新聞組／綜合報導
林更新和趙麗穎在「與鳳行」中組CP，人氣很高。(取材自微博)
林更新和趙麗穎在「與鳳行」中組CP，人氣很高。(取材自微博)

大陸男星林更新和人氣女星趙麗穎主演的「與鳳行」才播畢，但還沒等到正式大結局，林更新就被狗仔拍到開車接送女友史芮伊，對此，有網友擔心會不會間接影響到他和趙麗穎在「與鳳行」中的CP感。

照片中，林更新穿著淺色T恤，他還將帽子戴上，相當低調；史芮伊也是一身休閒風，相當登對。其實，兩人在去年10月就被拍到一起逛街、喝咖啡，林更新還陪女友試衣服。

據悉，林更新新女友史芮伊今年24歲，小林更新11歲，畢業於南京藝術學院，稱為「南藝校花」。她曾參加「創造營2020」，但未能取得前面名次。至今參演的電視劇作品也只有「曾少年」和「在暴雪時分」。

眾所周知，林更新和趙麗穎主演的「與鳳行」熱播，兩人在劇中有不少親密戲和吻戲，甜蜜互動深得粉絲喜愛，紛紛敲碗兩人「三搭」。但就在「與鳳行」CP炒得熱火朝天時，林更新卻被拍到和正牌女友出行。

有網友說，「至少也得等劇播完再帶女友出去玩吧」、「CP粉的命不是命嗎？」

而在林更新戀情曝光後，趙麗穎火速發文「碧蒼之名守三界，相知相伴與鳳行」，並配了「與鳳行」收官的個人海報，並沒有帶男主林更新。顯然，趙麗穎是在正常為「與鳳行」大結局做宣傳，一副公事公辦模樣。

有網友說，戲畢竟是戲，在現實生活中，林更新還是會有自己的感情生活，大家應該理性看待，不要將電視劇中的CP感與現實生活混為一談。

史芮伊是林更新的緋聞女友。(取材自微博)
史芮伊是林更新的緋聞女友。(取材自微博)

趙麗穎 咖啡

上一則

第77屆坎城影展陣容超華麗 艾瑪史東、彭于晏將亮相

下一則

增重20斤當郭靖 肖戰版「射鵰」今年上映20萬人喊想看

延伸閱讀

和趙麗穎「與鳳行」CP正熱… 林更新小11歲「正牌」女友曝光

和趙麗穎「與鳳行」CP正熱… 林更新小11歲「正牌」女友曝光
馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他

馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他
離婚趙麗穎3年 馮紹峰罕談5歲兒眼眶紅：我很愛他

離婚趙麗穎3年 馮紹峰罕談5歲兒眼眶紅：我很愛他
趙麗穎戲裡父女有仇 親爸傳訊要她「別太入戲」

趙麗穎戲裡父女有仇 親爸傳訊要她「別太入戲」

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

2024-04-10 07:30
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

2024-04-09 10:07

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑