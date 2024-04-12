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紅髮楊冪酷又神秘 染髮花7小時、網憂變「禿頭冪」

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪為新片染了一頭紅髮。(取材自微博)
楊冪為新片染了一頭紅髮。(取材自微博)

將於5月上映的懸疑喜劇「沒有一頓火鍋解決不了的事」，近日陸續展開宣傳活動。片中，楊冪飾演神秘角色「廬雞」，她的一頭濃烈紅髮成為網友關注焦點，據悉，漂染紅髮需要七小時，有粉絲擔心，常被拍到「髮際線後移」的楊冪，會不會有禿頭危機。

新快報報導，「沒有一頓火鍋解決不了的事」講述了一個計中有計、局中有局、人算不如天算的故事，集民俗文化、傳統美食、人間百味於一身。片中，楊冪的角色相當令人好奇。據導演丁晟透露，楊冪的這個角色需要做一些顛覆性挑戰，他一度擔心楊冪不會同意，但楊冪不但全盤接受導演對角色的要求，還為這個角色做了很多加分的設計。

為了讓這個角色的形象前後形成鮮明的反差，導演丁晟希望該角色後期能有一頭紅髮，而且是「特別濃烈的紅髮」，「要紅，就要紅個徹底的」。

楊冪也認為導演想法十分有趣，但真正實現卻非常困難。劇組化妝師表示，染髮聽起來是個小事，但要染出一頭濃烈的紅髮其實是一個大工程，首先要把楊冪的頭髮全部漂成白色，然後再染成紅色，整個過程長達七個半小時。

值得一提的是，由於這種「濃烈之紅」保持時間非常短，在接下來的拍攝期間，楊冪必須每隔三天就要補染一次，而這個結果就是楊冪的頭髮傷得特別厲害。

對此，不少粉絲相當擔心又漂又染，恐怕會變成「禿頭冪」，畢竟，楊冪「髮際線後移」常常是網友熱議話題，而且她曾多次被拍到疑似「禿頭」的驚悚照。

連楊冪自己也曾打趣，說她當初拒絕熱門綜藝「乘風破浪的姐姐」邀約的原因，「我想我這個髮際線也堅持不了幾期吧」，笑翻一票網友。

楊冪

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