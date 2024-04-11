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叫陳偉霆「爸爸」挨轟 歐陽娜娜不滿

記者林士傑／綜合報導
歐陽娜娜(圖)曾在節目中叫陳偉霆「爸爸」，遭網友砲轟。（取材自微博）
歐陽娜娜(圖)曾在節目中叫陳偉霆「爸爸」，遭網友砲轟。（取材自微博）

台灣女星23歲的歐陽娜娜才開心宣布自美國伯克利音樂學院畢業，又因節目引發爭議，在最新一集真人秀「是女兒是媽媽」舊事重提，回應三年前叫港星陳偉霆「爸爸」片段的風波，卻被網友砲轟「惡心死了還賣慘」、「大家反感很大的原因是陳偉霆不喜歡，叫了兩次拒絕了兩次，她還依然我行我素」，意外又掀起一場風暴。

歐陽娜娜說那時候在節目中很受陳偉霆照顧，且他在錄影過程中幫大家穿鞋子、穿雪靴，其年紀跟行為被眾人形容像是爸爸一樣，影片曝光之後引起軒然大波，歐陽娜娜在「是女兒是媽媽」表示很後悔第一時間沒有回應，「我不懂這個有什麼不行嗎？我們大家就是開玩笑，說他年紀大，又很照顧我們。到現在也會有人說（這件事），但是我覺得說這個事情，我為什麼當時就不說話呢？」

同節目嘉賓王珞丹在旁表示說了也沒有用，歐陽娜娜又說：「因為好的東西沒有人看、沒有人聽。」並提到自己面對輿論的心情向來比較樂觀，「現在相對前兩年會好一點，會更注重自己的生活，改變的原因是我不能一直活在虛擬世界裡。」

對於她的說法，網友普遍不埋單，多數認為陳偉霆在節目中已經明確拒絕被她叫爸爸，不過她仍不停地叫「爸爸」，態度令人難以苟同，網友直言「開玩笑要別人覺得不被冒犯才是玩笑吧」、「陳偉霆年紀真不大啊（38歲）」、「年紀有差距，叫叔叔也比叫爸爸適合吧」，也有人力挺她稱可能是被節目團隊惡意剪輯的方式搞臭名聲。

歐陽娜娜曾在節目中叫陳偉霆(圖)「爸爸」，遭網友砲轟。（取材自微博）
歐陽娜娜曾在節目中叫陳偉霆(圖)「爸爸」，遭網友砲轟。（取材自微博）

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