坐著和前輩丁勇岱握手 陳建斌被罵「屁股太沉」

丁勇岱在「瑯琊榜」中飾演猜忌心重的梁王。(取材自豆瓣電影)

上海廣播電視台主辦的2024年度「電視劇品質盛典」日前落幕，但典禮結束後，在「後宮甄嬛傳」中飾演皇上的資深演員陳建斌，卻因為「屁股太沉」被罵上熱搜。

當天，老戲骨丁勇岱榮獲「最佳男演員」獎，他上台領獎後，走下台逐一和座位上的演員們握手致意。當丁勇岱走到陳建斌面前時，陳建斌完全沒有起身的動作，只是微微前傾上身，站著的丁勇岱只好彎下腰去和他握手。而坐在一旁的蔣勤勤，更是面無表情看了兩人一眼，就低頭繼續滑手機了。

相對陳建斌，在「繁花 」中飾演范總的董勇、知名演員吳剛等，在跟丁勇岱握手時，早早就起了身等著。而人氣男星胡歌 ，更是起身彎腰，用雙手緊緊握住了丁勇岱的單手，展現後輩對前輩的禮敬態度。

丁勇岱和陳建斌(右)握手時，陳建斌完全沒有起身的動作。(取材自微博)

對此，網友們紛紛表達強烈不滿，「陳建斌架子真夠大的，丁勇岱可是他的前輩」、「坐著握手，也太不尊重人了吧 」，還有網友狠批，「陳建斌的那雙腿打了麻藥？」、「屁股有那麼沉嗎」。

據悉，65歲的丁勇岱是圈內公認老戲骨，從「末日狂徒」、「瑯琊榜」，到「人世間」，丁勇岱憑藉非凡演技，贏得觀眾高度讚譽。而陳建斌才53歲，比丁勇岱小了足足十多歲，輩分完全是不一樣的。