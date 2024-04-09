歐陽娜娜打臉退學謠言 提前1年伯克利畢業
23歲星二代歐陽娜娜主演的古裝劇「永安夢」才播畢，她也宣布提前一年修完學分，從美國伯克利音樂學院畢業，打臉先前傳出恐被退學的流言；歐陽娜娜將於5月3日舉行畢業音樂會，讓她的粉絲備感驕傲。
綜合媒體報導，伯克利音樂學院官網公告，歐陽娜娜將於5月3日在美國波士頓伯克利表演中心舉行畢業演奏會，合奏的鋼琴家是合作多年的江天霖。
歐陽娜娜4歲開始接觸音樂，13歲以全額獎學金考上美國柯蒂斯音樂學院，2015年休學時引發議論；18歲（2018年）又考進美國伯克利音樂學院，一邊從事演藝工作，一邊完成學業。
報導指出，2020年受到新冠疫情影響，歐陽娜娜低調休學，直到去年還傳出被退學；去年8月她宣布回到學校，如今風光畢業，有人估算，她原本預計2025年畢業，如今等同於提早一年畢業。還有網友截下學校公告透露，「可以開這個音樂會的都是伯克利全額獎學金得主，之前那些說她成績不好被退學的打臉了吧」。
此外，歐陽娜娜19歲創立「歐陽娜娜獎學金」，目前已經資助12名來自中國的音樂學生，此次畢業演奏會的門票收益，也將捐贈獎學金。
「歐陽娜娜獎學金」的話題也衝上熱搜榜，有人誇她「做好事永遠不被知道」，也為她抱不平：「評論區對優秀的人惡意還真大」；也有人還是冷嘲：「一共有幾年呀，感覺她一直都是大學生」。
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